Simak Profil Kim Go Eun, dari Perjalanan Karir hingga Asmara

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa disini suka nonton drama Korea? Anda? Pasti sudah tidak asing lagi dong sama artis cantik satu ini, Kim Go Eun. Sosok yang lahir di tahun 1991 memiliki pesona luar biasa, siapapun yang melihat sosok Kim Go Eun akan langsung jatuh hati.

Dengan segudang kepintaran dan kecerdasannya, Kim Go Eun selalu sukses memerankan filmnya dengan sangat baik. Penasaran seperti apa profil lengkap Kim Go Eun?

Biodata Singkat Kim Go Eun

Kim Go Eun merupakan aktris Korea Selatan yang lahir pada 2 Juli 1991. Pemeluk Kristen Protestan ini pernah menempuh pendidikan di Korean National University of Arts jurusan akting. Bahkan di kampusnya, Kim Go Eun dijuluki sebagai 'Dewi Akting' semasa pendidikan.

Kim Go Eun, salah satu aktris top Korea Selatan yang berada di bawah naungan BH Entertainment. Perlu dicermati, BH Entertainment adalah salah satu agensi yang menaungi banyak aktor dan aktris terkenal, yaitu Lee Hee Jun (The Legend Of Blue Sea), Jinyoung GOT7, dan masih banyak lagi.

Artis dengan segudang film ini memiliki tinggi badan 168 cm dengan golongan darah B serta berzodiak Cancer, dia juga aktif bermain sosial media Instagram untuk membagikan momen kehidupan pribadinya atau mempromosikan film/series terbaru kepada penggemar. Apabila Anda termasuk salah satu fansnya, jangan lupa untuk follow Kim Go Eun Instagram dengan username @ggonekim.

Simak: Rekomendasi 5 Drakor Bertema Dunia Paralel, Menguji Akting Lee Min Ho

Jago Berbahasa Mandarin

Meski lahir di Korea Selatan, Kim Go Eun ternyata jago bahasa Mandarin. Jika ditelisik, saat usia 4 tahun Kim Go Eun sempat pindah ke Beijing karena tugas dinas ayahnya selama hampir sepuluh tahun. Jadi, tak mengherankan jika Kim Go Eun mahir berbahasa Mandarin.

Kim Go Eun dalam drama Korea Little Women. Dok. Netflix.

Berawal dari Film A Muse, Kim Go Eun Sukses Jadi Bintang Top

Tidak memiliki privilege dari keluarga aktris, Kim Go Eun berjuang mati-matian untuk menjadi artis terkenal seperti yang dicita-citakannya. Ia berusaha keras mewujudkan mimpinya. Kim Go Eun harus mengikuti audisi terlebih dulu untuk bisa mendapatkan perannya dan melewati 300 peserta lainnya.

A Muse merupakan debut film Kim Go Eun yang pertama. Film yang diadaptasi dari sebuah novel dewasa seakan membuka pintu lain untuk kesuksesannya. Sukses dan mendapatkan pujian atas debut film A Muse membawa Kim Go Eun mencapai puncak popularitas.

Berikut ini adalah daftar Kim Go-Eun film dan acara tv yang sukses ia bintangi:

1. Monster

2. Memories of the Sword

3. Coin Locker Girl

4. Hero

5. Cheese in the Trap

6. The King: Eternal Monarch

7. Guardian: The Lonely and Great God atau Goblin

8. Yumi's Cells

9. Little Women

Tak tanggung-tanggung, Kim Go-Eun juga berhasil menyabet piala aktris pendatang baru atau Best New Actress dalam sejumlah ajang penghargaan di Korea Selatan. Selain itu, ada penghargaan lain yang dicapai Kim Go Eun, penghargaan aktris terbaik 2022.

Dirumorkan "Dekat" dengan Lee Min Ho

Kim Go Eun dan Lee Min Ho dalam drama Korea The King: Eternal Monarch. Instagram.com/@ggonekim

Namanya public figure sudah pasti akan digosipkan dengan sejumlah aktor. Go Eun sempat berpacaran dan gonta ganti pasangan, salah satu mantan pacar Kim Go Eun yaitu Shin Ha Kyun menjadi berita menggemparkan untuk penggemar. Sayangnya hubungan tersebut kandas pada 2017.

Artis cantik ini juga pernah dirumorkan "dekat" dengan Lee Min Ho. Mereka bertemu dan dekat karena satu film yang sama, The King: Eternal Monarch. Banyak penggemar yang menginginkan mereka bersatu. Namun hingga kini, hubungan mereka masih abu-abu, pihak agensi pun tidak mengeluarkan pernyataan apapun tentang hubungan Lee Min Ho-Kim Go Eun.

DWI LUCY SUSETIOWATI

X

Baca: Rating Tinggi, Little Women Klarifikasi Soal Tuduhan Plagiarisme

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.