Kabar Mantan Personil Sheila On 7 Sekarang, Sakti Berubah Nama Jadi Salman Al Jugjawy

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 28 Januari 2023, salah satu band ternama Indonesia, Sheila On 7 akan mengadakan konser bertajuk Tunggu Aku di Jakarta. Konser Sheila On 7 Tunggu Aku di Jakarta diselenggarakan di di JIExpo, PRJ, Kemayoran, Jakarta, ini sekaligus merupakan perayaan 27 tahun Sheila on 7 berkarya.

Sebelum dikenal sebagai band ternama seperti sekarang, Sheila On 7 mengalami lika-liku perjalanan kariernya, termasuk mengalami pergantian personil.

Sheila on 7. Foto/Istimewa

Formasi Sheila On 7 sekarang terdiri atas Akhdiyat Duta Modjo (Duta) atau Duta Sheila On 7 sebagai vokalis, Eross Candra (Eross) sebagai gitaris dan Adam Muhammad Subarkah (Adam) sebagai bassist, band ini sempat diisi oleh beberapa nama, seperti Saktia Ari Seno, Anton Widiastanto, dan Brian Kresna Putro. Tidak sedikit penggemar yang penasaran dengan kesibukan ketiganya setelah memutuskan keluar dari Sheila On 7.

Anton Widiastanto

Anton Wdiastanto sempat mengisi posisi drummer di Sheila On 7 sejak 1996 sampai 2004. Anton diberhentikan dari Sheila on 7 dengan suatu alasan yang belum diketahui hingga kini. Sekarang, Anton fokus sebagai musisi Tanah Air di balik layar dan meneruskan rencana lamanya, yaitu membangun sebuah studio musik.

Saktia Ari Seno

Setelah memutuskan keluar dari Sheila On 7 pada 2006, pria yang akrab disapa Sakti ini memutuskan untuk berhijrah dengan nama baru, Salman Al Jugjawy. Walaupun sudah berhijrah, Sakti masih aktif di dunia musik tetapi dengan genre musik religi. Pada2010, Sakti sempat mengeluarkan sebuah album religi bertajuk "Selamatkan" di bawah naungan labelnya sendiri, Al Jugjawy Records. Pada 2013, Sakti kembali meluncurkan sebuah album repackage bertajuk "Islam Itu Indah".

Brian Kresna Putro

Brian Kresna Putro masuk sebagai anggota Sheila On 7 pada 2004-2022. Brian ditetapkan sebagai drummer resmi Sheila On 7 pada 2006 bersamaan dengan rilisnya album kelima Sheila On 7 bertajuk 507. Sebelumnya, Brian merupakan anggota drummer tambahan Sheila On 7 pada 2004. Brian diberhentikan dari Sheila On 7 pada 2022 dan sampai saat ini, belum ada informasi resmi mengenai alasan Brian dikeluarkan dari Sheila On 7.

NAOMY A. NUGRAHENI

