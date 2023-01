3 Wajah Christine Hakim dalam 3 Film Produksi Luar Negeri, Terakhir The Last of Us

TEMPO.CO, Jakarta - Pemilik nama asli Herlina Christine Natalia Hakim atau biasa dikenal Christine Hakim adalah salah satu aktris senior dan terkemuka di Indonesia. Mengutip p2k.utn.ac.id, meskipun ia dilahirkan di Jambi, tetapi orang tuanya merupakan campuran Minangkabau, Aceh, Banten, Jawa, dan Lebanon.

Sepanjang kariernya sebagai artis film Indonesia, Christine dikenal sebagai aktor dengan kemampuan akting yang sangat bagus. Ia pun banyak memperoleh pujian dan meraih penghargaan baik nasional maupun internasional selama beberapa kali. Salah satu penghargaan yang diterimanya adalah Best Actrees pada Festival Film Asia Pasific melalui film Daun di atas Bantal (1998).

Baca: Komentar Penonton Soal Penampilan Christine Hakim dan Yayu Unru di the Last of Us

Film Christine Hakim Produksi Luar Negeri

X

Tidak hanya membintangi film-film buatan Tanah Air, Christine Hakim juga berkesempatan untuk memerankan karakter dalam film produksi luar negeri. Berikut adalah tiga film produksi luar negeri yang dibintangi Christine Hakim.

1. Sleeping Man (1996)

Karier internasional Christine Hakim dimulai ketika ia memerankan Tia dalam Sleeping Man, meskipun ia bukan pemeran utama. Melansir lama resmi oguri, Sleeping Man adalah sebuah film Jepang hasil garapan Khei Oguri yang diproduksi oleh Hiroshi Fujikura dan Kiyoshi Kenmochi. Sementara itu, penata musik dalam film memilih oleh Toshio Hosokawa untuk bertanggung jawab memegang kendalinya setiap lagu. Selain Christine Hakim, film ini juga dibintangi oleh beberapa bintang lainnya, seperti Ahn Sung-ki, Kji Yakusho, dan Jun Hamamura.

Sleeping Man mengangkat kisah tentang seorang pria yang sedang koma dan harus dirawat tetangganya setiap hari. Pria tersebut koma lantaran mengalami kecelakaan di pegunungan di luar kota, Takuji. Namun, ketika tetangga tersebut menjaganya, terdapat berbagai peristiwa baru selalu muncul dalam kehidupannya.

2. Eat Pray Love (2010)

Eat Pray Love adalah sebuah film drama percintaan biografi Amerika 2010 yang berhasil sukses secara finansial dengan meraup $204,6 juta (Rp3 triliun) di seluruh dunia dengan anggaran $60 juta (Rp890 miliar), seperti diberitakan latimes. Film ini dibintangi oleh pemeran utama Julia Roberts sebagai Elizabeth Gilbert dan Javier Bardem sebagai Felipe. Sementara itu, dalam film ini, Christine Hakim memerankan Wayan yang merupakan sahabat Elizabeth Gilbert di Indonesia. Selain Christine Hakim aktor Indonesia, Hadi Subyanto juga turut membintangi film ini sebagai Ketut Liyer, penasihat Elizabeth Gilbert.

Mengutip imdb, film ini menceritakan tentang Elizabeth Gilbert (Liz) memiliki semua yang seharusnya diimpikan oleh seorang wanita modern, yaitu suami, rumah, dan karier gemilang. Namun, ia merasa tersesat, bingung, dan tidak yakin dengan apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidup.

Ditambah lagi, ia baru saja bercerai sehingga membuatnya melangkah keluar dari zona nyamannya, mempertaruhkan segalanya untuk mengubah hidup. Ia pun memulai perjalanan keliling dunia untuk menemukan jati diri. Dalam perjalanannya, ia menemukan kenikmatan sejati dari makanan di Italia, kekuatan doa di India, dan kedamaian batin serta keseimbangan cinta sejati di Bali.

3. The Last of Us (2023)

Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan kehadiran Christine Hakim dalam serial Amerika, The Last of Us sehingga menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia. Ternyata, Christine memang merahasiakan serialnya ini hingga akhirnya episode 2 The Last of Us tayang di HBO pada Senin, 23 Januari 2023.

Serial The Last of Us ini menceritakan tentang kehidupan usai pandemi global yang menghancurkan peradaban. Seorang penyintas tangguh, Joel mengambil alih seorang gadis berusia 14 tahun, Ellie keluar dari zona karantina yang menindas. Pada serial ini, Christine Hakim berperan sebagai Ratna Pertiwi, yaitu seorang ahli mikologi dari Universitas Indonesia (UI).

RACHEL FARAHDIBA R

Baca juga: Proyek Rahasia Christine Hakim di the Last of Us, Casting hingga Syuting di Kanada

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.