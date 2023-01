Arti Kiyomasa Nande-nande Gambare yang Viral di Medsos, Apa Maksudnya?

Tokyo Revengers sendiri merupakan sebuah manga yang masuk dalam daftar manga terpopuler di Jepang. Dengan Kiyomasa sebagai salah satu karakternya, manga ini telah berhasil menerbitkan 40 juta kopi manga dalam bentuk digital. Selain itu, Tokyo Revengers juga sukses menjual 32 juta eksemplar komik volume kompilasinya. Hal ini membuatnya berdampingan dengan judul-judul legendaris lain, seperti Boruto: Naruto Next Generations, Jujutsu Kaisen, dan One Piece.

Sinopsis The Way of the Househusband, Anime Yakuza yang Diangkat dari Manga Gokushufudou

Anime The Way of the Househusband diadaptasi dari manga Gokushufudou, bercerita tentang seorang ketua yakuza terkenal dan ditakuti oleh semua orang

