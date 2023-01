Sinopsis The Way of the Househusband, Anime Yakuza yang Diangkat dari Manga Gokushufudou

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini serial anime Netflix yang berjudul The Way of the Househusband kembali menarik perhatian pecinta manga dan anime Tanah Air. Belum lama ini Netflix kembali merilis musim kedua dari The Way of the Househusband. Selain itu, anime yang diadaptasi dari manga berjudul Gokushufudou ini memiliki cerita yang unik dan tak biasa. Musim pertama anime ini sudah dirilis sejak 7 Oktober 2021 lalu.

Bergenre komedi slice of life, serial anime The Way of the Househusband ini sangat cocok untuk menjadi hiburan ringan di tengah-tengah kesibukan. Anime ini bercerita tentang seorang ketua yakuza atau gangster yang sangat terkenal dan ditakuti oleh semua orang. Dia juga mampu melenyapkan orang-orang yang tidak tunduk pada perintahnya. Namun sayangnya, dia sempat menghilang dan tak diketahui keberadaannya.

Setelah sekian lama, dia akhirnya kembali muncul dan membuat banyak orang terkejut. Bahkan, dia mengubah penampilannya menjadi sangat mencolok dan membuat semua orang yang mengenal masa lalunya menjadi keheranan. Lantas, bagaimana sinopsis dan fakta menarik dari anime The Way of the Househusband ini? Yuk, simak informasinya berikut ini.

Sinopsis The Way of Househusband

The Way of the Househusband bercerita tentang seorang mantan ketua gangster legendaris dan ditakuti bernama Tatsu yang memilih meninggalkan dunianya. Dia memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya membantu sang istri dalam mengurus kehidupan rumah tangga. Bahkan, dia menanggalkan julukan Immortal Dragon yang dulu membuatnya sangat terkenal.

Dia memilih untuk menghilang dari kehidupannya yang kelam dan menjadi bapak rumah tangga untuk membantu istrinya yang bernama Miku di rumah. Mereka pun tinggal di apartemen sederhana dan menjalani hidup sebagai orang biasa. Tatsu membantu istrinya dalam memasak, mencuci, membersihkan rumah, hingga berbelanja ke supermarket.

Suatu hari, saat Tatsu sedang pergi ke supermarket, dia bertemu dengan teman lamanya. Dia pun menerima banyak pertanyaan terkait keberadaan dirinya selama ini. Usaha Tatsu untuk menghilang dari teman-teman dan musuhnya pun gagal.

Fakta Menarik The Way of the Househusband

Perilisan serial anime The Way of the Househusband berhasil menarik antusias tinggi dari penggemar manga dan anime. Hal ini tentu tidak terlepas dari fakta menarik yang disajikan karya adaptasi Gokushufudou tersebut. Berikut beberapa fakta menarik dari The Way of the Househusband.

- Merupakan serial anime karya Kousuke Oono yang dipublikasikan sejak 23 Februari 2018 lalu dan telah memiliki 10 volume kompilasi manga.

- Anime ini terdiri dari dua musim, yaitu season pertama yang rilis pada 7 Oktober 2021 lalu dan season kedua yang dirilis pada 1 Januari 2023 kemarin.

- Setiap musim dari anime ini terbagi dalam dua bagian dengan masing-masing bagian berjumlah 5 episode.

- Durasi setiap episode The Way of the Househusband cukup singkat, yakni sekitar 16-19 menit.

Pada 3 Juni 2022 lalu, Sony Pictures Entertainment Japan merilis versi film live action dari anime The Way of the Househusband ini.

- Tak hanya dibuat versi film live action, anime ini juga dibuat dalam versi drama yang berjumlah 10 episode.

- Setiap episodenya terbagi dalam enam adegan pendek yang berfokus pada Tatsu yang menyesuaikan diri dengan kehidupan normal sebagai seorang suami di rumah.

- Menggunakan gaya animasi unik dan ‘tidak bergerak’ sehingga memberikan kesan menonton manga yang berwarna dan memiliki suara.

- Memiliki alur cerita yang mampu mengundang gelak tawa karena karakternya yang berprofesi sebagai ketua gangster kini menjadi bapak rumah tangga.

Itulah sinopsis dan fakta menarik mengenai anime The Way of the Househusband. Semoga bermanfaat.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

