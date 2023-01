Lutesha Debut Main Film Romantis Lewat Panduan Mempersiapkan Perpisahan

TEMPO.CO, Jakarta - Lutesha Sadhewa membintangi film bergenre romance untuk pertama kalinya, berjudul Panduan Mempersiapkan Perpisahan. Film tersebut diadaptasi dari buku karya Arman Dhani yang berjudul Eminus Dolere.

Lutesha atau yang akrab disapa Uthe berperan sebagai Demi, wanita yang independen, tahu apa yang dia mau, bahkan sampai rela bolak-balik Yogyakarta demi menemui Bara, laki-laki spesial baginya. Namun dibalik itu semua, Demi justru menemukan dilema di dalam hubungannya, karena enggan berkomitmen.

“Peran Demi memang abu-abu, dia ada, ingin selalu bersama, tapi tidak ingin terikat atau berkomitmen dalam satu hubungan. Film ini perjalanan Demi mencari tau apa yang sebetulnya dia inginkan dan butuhkan dari seorang Bara,” ungkap Lutesha, dikutip dari siaran pers pada Kamis, 26 Januari 2023.

Deretan Film yang Dibintangi Lutesha

Lutesha merupakan aktris berdarah Indonesia-Belanda yang mulai dikenal lewat perannya di film horor Keramat 2 dan film aksi komedi The Big 4. Ia juga bermain di sejumlah film seperti Penyalin Cahaya, My Generation, Ambu, Bebas dan Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Di film Keramat 2, ia berperan sebagai anak indigo yang akrab dengan hal berbau mistis, dan di The Big 4 berperan sebagai Alpha yang merupakan komplotan penjahat.

Sinopsis Panduan Mempersiapkan Perpisahan

Film Panduan Mempersiapkan Perpisahan berkisah tentang seorang pria bernama Bara yang selama bertahun-tahun memiliki hubungan tanpa status dengan seorang wanita bernama Demi. Ceritanya dimulai dari pertemuan, kisah kebersamaan hingga perpisahan mereka.

Di sini penonton akan mendengar kisah-kisah tersebut dalam sebuah fragmen memori. Memori mengenai bagaimana keduanya kerap menghabiskan waktu bersama dan jatuh cinta. Hingga akhirnya, Barra mulai memiliki ekspektasi untuk hubungan yang lebih. Meski begitu Demi

memiliki ketakutan untuk memiliki komitmen dengan seseorang.

Panduan Mempersiapkan Perpisahan disutradarai oleh Adriyanto Dewo, yang

sebelumnya juga menyutradarai film Sanubari Jakarta dan One Night Stand. Panduan Mempersiapkan Perpisahan akan tayang mulai Kamis, 16 Februari 2023 dan bisa disaksikan di Bioskop Online dengan harga Rp 15.000.

