5 Fakta Unik Lisa Blackpink, Nama hingga Takut Jarum Suntik

TEMPO.CO, Jakarta - Di Brasil, nama Lisa Blackpink disoroti karena berfoto bersama Neymar. Foto diunggah di Instagram Story pada Rabu, 25 Januari 2023. Foto Lisa dan Neymar langsung menyebar di media sosial. Nama mereka trending di Twitter Brasil. Lisa memuncaki trending di Brasil dengan lebih dari 400 ribu cuitan karena fotonya bersama Neymar.

Sebelum ramai foto Neymar. Nama Lisa Blackpink disoroti, karena kabar ia menerima tawaran sebesar 100 miliar Won atau Rp1,2 triliun untuk angkat kaki dari YG Entertainment. Kontrak girl group Blackpink yang memiliki anggota Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa akan berakhir pada Agustus 2023 mendatang.

Para anggota girl group itu akan memperpanjang kontrak dengan YG Entertainment sehingga masih tetap bisa menggunakan nama Blackpink. Namun, tidak demikian dengan Lisa Blackpink yang diduga memilih hengkang dari YG Entertainment.

Di sisi lain, Lisa Blackpink yang namanya sangat mendunia. Apa saja serba-serbi fakta unik Lisa Blackpink?

Fakta unik Lisa Blackpink

1. Perubahan nama

Lisa Blackpink mengubah namanya. Mulanya nama depannya Pranpriya, kemudian diganti menjadi Lalisa. Mengutip Billboard, nama Lalisa dianggap memberikan keberuntungan.

2. Banyak nama panggilan

Lisa satu-satunya anggota Blackpink yang memiliki banyak nama panggilan, yaitu Lalice, Laliz, Pokpak, Flying Lisa, RyeoLisa, Elephant Lisa, Jolisa, Limario, dan Lisa Oppa. Lisa juga mendapat julukan sebagai Royal Maknae.

Sebagai salah satu idola Korea paling berpengaruh di media sosial, ia dikenal lantaran memiliki keterampilan beragam, yaitu menyanyi, rap, dan menari. Ia selebritas kebanggaan Thailand.

3. Meniti karier usia belia

Mengutip Hallyu K Star, setelah memulai kelas dansa pada usia 4 tahun, ia berkompetisi secara teratur dalam kontes tari sepanjang masa kecilnya. Ia bergabung dengan 11 anggota kru tari We Zaa Cool bersama BamBam dari Got7. Pada 2009, Lisa berpartisipasi dalam kontes menyanyi sebagai perwakilan sekolah untuk Top 3 Good Morals of Thailand yang berhasil menduduki runner-up, seperti diberitakan The Independent.

Pada 2010, ketika berusia 13 tahun, ia mengikuti audisi untuk bergabung dengan label rekaman Korea Selatan YG Entertainment di Thailand. Dari 4.000 pelamar, ia dianggap satu-satunya peserta yang memenuhi syarat. CEO Yang Hyun-suk menawarkan Lisa kesempatan menjadi trainee YG Entertainment. Pada 2011, Lisa bergabung dengan label tersebut sebagai trainee pertama yang bukan orang Korea.

4. Cita-cita pramugari

Selama wawancara dengan Rolling Stone, Lisa menyebutkan impian masa kecilnya menjadi pramugari. Ia terinspirasi ketika pergi ke Singapura dengan penerbangan Singapore Airlines. Namun, ia pernah mengungkapkan tidak bisa mewujudkan impian masa kecilnya karena tidak memenuhi persyaratan tinggi, dikutip dari New Musical Express atau NME.

5. Trypanophobia

Mengutip Times of India, Lisa Blackpink memiliki riwayat trypanophobia. Merujuk Cleveland Clinic.org, trypanophobia adalah ketakutan luar biasa terhadap prosedur medis yang melibatkan jarum. Ketakutan ini berhubungan fobia jarum, peniti, atau benda tajam. Namun, orang dengan trypanophobia secara khusus takut jarum suntik.

