Rekomendasi 7 Film Korea tentang Perang yang Menegangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Selain terkenal dengan film-film bergenre romantis, film Korea tentang perang juga sangat menarik untuk ditonton. Film Korea perang kebanyakan mengisahkan tentang perlawanan atas penjajahan Jepang atau perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Film Korea bertemakan perang tentu sangat kental dengan nuansa patriotisme dari para militer. Tapi tak hanya itu saja, film Korea bertema perang terkadang juga mengisahkan perjuangan dinasti terkenal di Korea Selatan saat melawan serangan dari Tiongkok.

Agar tidak penasaran, berikut 7 film Korea tentang perang yang dapat Anda tonton

1. Steel Rain 2 (2020)

Meski memiliki judul yang sama dengan film Steel Rain, tapi film ini memiliki jalan cerita yang berbeda. Film ini menceritakan tentang perundingan damai antara Korea Utara dengan Amerika Serikat yang diawasi oleh Korea Selatan. Perundingan dihadiri oleh ketiga Presiden negara tersebut.

Mereka pun sepakat untuk bertemu dan membahas rencana perdamaian di zona demiliterisasi antara wilayah Korea Selatan dan Utara. Tapi tiba-tiba seorang jenderal Korea Utara mulai melakukan kudeta militer dan menculik para Presiden. Sebagai gantinya, jenderal Korea Utara meminta untuk ditukarkan dengan kebebasan tahanan perang Korea Utara beserta sejumlah besar uang.

2. Battle of Jangsari (2019)

Poster film Battle of Jangsari. Foto Wikipedia.

Battle of Jangsari dibintangi banyak aktor ternama seperti Kim Myung Min, Min Ho SHINee. Bahkan bintang Hollywood Megan Fox juga ikut berperan dalam film Battle of Jangsari.

Diambil dari kisah nyata perjuangan 772 tentara pelajar Korea Selatan saat perang Incheon. Di bawah pimpinan Kapten Lee Myung Joon (Kim Myung Min), mereka menjalankan misi untuk mengalihkan invasi pasukan Korea Utara ke Jangsari.

Simak: 7 Film Indonesia Bertema Perang yang Seru untuk Ditonton

3. The Battle: Road to Victory (2019)

Selanjutnya ada The Battle: Roar to Victory merupakan film yang mengisahkan perjuangan Korea melawan penjajahan Jepang pada 1920. Seperti film perang pada umumnya, film ini juga diwarnai baku tembak.

Dalam film ini menceritakan tentang kisah pertempuran perang antara milisi kemerdekaan Korea dan pasukan imperialis Jepang di Manchuria, Cina selama empat hari. Selain peperangan, film ini turut menampilkan atraksi seni pedang dari kedua belah negara tersebut.

4. The Great Battle (2018)

Film The Great Battle tidak menceritakan kisah peperangan militer, melainkan berkisah pada masa Dinasti Goguryeo pada 654 Masehi. Diceritakan bahwa wilayah Korea ingin dikuasai oleh Kekaisaran Tang dari Tiongkok.

The Great Battle yang dibintangi Jo In Sung dan Nam Joo Hyuk ini menampilkan perjuangan pasukan Korea melawan 500 ribu armada perang yang dikirim dari Tiongkok selama 88 hari. Tak mengherankan The Great Battle berhasil menjadi film kedua yang banyak ditonton di Korea dan mendapatkan pujian dari sineas di negeri gingseng itu.

5. The Battleship Island (2017)

Poster film The Battleship Island. Foto: Asianwiki.

Kisah sejarah tentang Korea Selatan yang berjuang saat Perang Dunia II ditampilkan dalam film The Battleship Island. Alur ceritanya mengisahkan masa Korea Selatan yang masih berada di bawah kekuasaan kolonial Jepang.

Film ini dibintangi aktor So Ji Sub dan Song Joong Ki. So Ji Sub berperan sebagai petarung jalanan, adapun Song Joong Ki menjadi anggota gerakan independen. Film ini merupakan yang terlaris dan berhasil menyabet Popularity Award Blue Dragon Film Awards 2017 dan Special Actress the Seoul Awards 2017.

6. The Long Way Home (2015)

Selanjutnya ada The Long Way Home yang menceritakan tentang pertarungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Berbeda dengan film bertema perang umumnya yang khas dengan peperangan dan pembunuhan, The Long Way Home justru dibalut komedi yang seru untuk ditonton.

Dikisahkan pada masa perang Korea, seorang tentara Korea Selatan bernama Nam-Bok diperintah untuk mengirim sebuah dokumen. Tapi ia malah diserang dan kehilangan dokumen tersebut. Akhirnya dokumen yang hilang ditemukan oleh seorang tentara Korea Utara yang dikenal ceroboh bernama Yeong-gwang.

7. The Front Line (2011)

Film yang satu ini menceritakan tentang perang Korea di masa-masa akhir di mana terjadi kisah sengit dari para prajurit Korea Utara dan Korea Selatan yang sama-sama merebut persengketaan daerah perbatasan.

Akibat diplomasi yang buntu, masing-masing tentara negara menduduki wilayah sebanyak mungkin. Hingga akhirnya satu batalion Korea Selatan memutuskan untuk bertempur sengit di atas bukit perbatasan melawan Korea Utara demi mendapatkan titik perbatasan baru antara dua negara.

Itulah beberapa rekomendasi film korea bertemakan peperangan yang bisa Anda tonton untuk mengisi waktu.

RIZKI DEWI AYU

Baca: 8 Film Korea Netflix 2023, Ada Dokumenter Kriminal tentang Orang-orang yang Ngaku sebagai "Mesias"

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.