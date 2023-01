Mengenal Navya Naveli Nanda, Cucu Amitabh Bachchan yang Menyukai Berbisnis

TEMPO.CO, Jakarta - Cucu aktor India Bollywood Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda menerima penghargaan untuk podcast What The Hell Navya dalam ajang India Audio Summit and Awards 2023, dilansir Hindustan Times.

Navya Naveli Nanda lahir di Mumbai, India pada 6 Desember 1997. Ia anak dari Nikhil Nanda dan Shweta Bachchan Nanda. Ayahnya, Nikhil Nanda adalah Managing Director Escorts Group dan ketua Escorts Limited. Ibunya, Shweta Bachchan Nanda berprofesi sebagai model.

Mengenal Navya Naveli Nanda

Navya memiliki adik bernama Agastya Nanda. Navya adalah cucu dari Ritu Nanda mendiang adik ipar Neetu Kapoor. Dari ibu, ia cucu Amitabh Bachchan dan Jaya Bachchan.

Navya menempuh pendidikan sekolahnya di Sevenoaks School, London. Pada 2020, ia melanjutkan pendidikannya dan lulus dari Universitas Fordham, New York. Navya pun memilih untuk mendirikan Aara Health, situs web kesehatan secara daring atau online.

Navya mendirikan situs tersebut setelah menyelesaikan kuliahnya pada 2022. Selain sebagai co-creator platform kesehatan Aara Health, Navya juga penggagas organisasi nirlaba Project Naveli. Melalui Project Naveli, Navya memiliki keinginan yang kuat untuk memberdayakan dan menangani masalah ketakadilan gender di India.

Navya akan bekerja bersama ayahnya, Nikhil Nanda di perusahaan keluarga, Escorts Limited.“Saya akan bertindak sebagai generasi keempat keluarga untuk mengambil kursi itu," katanya. Ia akan menjadi perempuan pertama yang mempimpin perusahaan.

Namun, sebelum benar-benar meneruskan memimpin perusahaan itu, Navya membuat podcast dalam kanal YouTube pribadinya bernama What The Hell Navya sejak September 2022.

Mengutip deskripsi dalam kanal YouTube @whatthehellnavya, acara itu bertujuan untuk membuat ruang aman bagi perempuan di semua kelompok umur. Adapun pembawa acara mewakili tiga generasi dan menghadirkan perspektif berbeda dari setiap generasi. Pembawa acara Navya Naveli Nanda, Shweta Nanda, dan Jaya Bachchan.

