Serba-serbi Gitaris Legendaris Eddie Van Halen

TEMPO.CO, Jakarta - Eddie Van Halen gitaris grup musik Van Halen, band yang bergenre heavy metal. Eddie lahir pada 26 Januari 1955. Eddie dikenal sebagai virtuoso, gitaris keturunan Belanda dan Indonesia itu berinovasi teknik tapping atau penggabungan teknik dasar hammer-on, pull-off yang dibantu jari kanan untuk mengetuk senar.

Pada 6 Oktober 2020, Eddie Van Halen meninggal dalam usia 65 tahun. Gitaris virtuoso itu berpulang setelah lama berjuang menghadapi kanker tenggorokan.

Fakta menarik tentang Eddie Van Halen

1. Memopulerkan teknik tapping

Mengutip Biography, Eddie atau Edward Lodewijk Van Halen lahir di Nijmegen, Belanda. Orang tuanya pindah bersama anak-anaknya ke California pada awal 1960-an. Saat tumbuh dewasa di Pasadena, Eddie mengambil pelajaran piano klasik. Saat belajar piano Eddie suka mencoba improvisasi. Saat remaja, Eddie mendalami bermain gitar.

2. Bakat musik dari ayah

Foto Alex dan Eddie Van Halen bersama orang tua mereka. Eddie berpulang pada 6 Oktober 2020 karena penyakit kanker. Quora.com

Ayah Eddie, Jan Van Halen musisi jazz, pemain saksofon. Mengutip Britannica, bakat musik Eddie Van Halen diturunkan dari ayahnya. Eddie dan saudaranya Alex dilatih bermain musik klasik.

Saat bertumbuh dewasa di Pasadena, Eddie dan Alex mengambil pelajaran piano klasik. Eddie mendalami bermain gitar saat beranjak remaja. Sedangkan, Alex berfokus mempelajari drum. Permainan musik klasik pun ditinggalkan, kemudian membentuk grup musik rock.

Dikutip dari VHND.com, Eddie Van Halen (kiri), bersama kakaknya Alex serta kakak-beradik Brian dan Kevan Hill membentuk band pertamanya The Broken Combs saat masih sekolah dasar di pada 1962. Dalam sebuah wawancara, Van Halen bersaudara menyebut jika sang Ibu adalah sosok yang mendorong mereka untuk berlatih musik. Vhnd.com

3. Kepopuleran Van Halen

Van Halen, band yang melejit era 80-an ini terkenal dengan hardrocknya dan menjadi icon pada eranya, menjadi band musisi yang memiliki permintaan aneh dan unik, yaitu meminta permen bermerek M&Ms tetapi tanpa yang berwarna coklat. (fanart)

Pada 1974, Eddie dan adiknya bergabung dengan vokalis David Lee Roth dan gitaris bass Michael Anthony membentuk Van Halen. Van Halen band heavy metal Amerika yang terkenal dengan permainan gitar elektrik inovatif Eddie Van Halen. Van Halen benar-benar menjadi superstar setelah merilis Jump, Panama, Hot for Teacher. Video MTV terus tenar pada 1984.

Kepopuleran itu didapat setelah Van Halen merilis rangkaian album multiplatinum secara berurutan, yaitu Van Halen II (1979), Women and Children First (1980), Fair Warning (1981), dan Diver Down (1982). Van Halen tergolong band yang paling menguntungkan di industri rekaman.

4. Ketegangan antara personel Van Halen

File foto penyanyi David Lee Roth dan gitaris Eddie Van Halen (kanan) saat tampil di New York, 5 Januari 2012. Eddie mendirikan band rock Amerika legendaris, Van Halen bersama saudaranya, Alex sebagai drummer, Mark Stone di bassist, dan vokalis David Lee Roth pada 1972. REUTERS/Lucas Jackson

Ketegangan sempat muncul antara David Lee Roth dan anggota band lainnya. Pada 1985, setelah merekam album solonya yang sukses, Roth sempat keluar digantikan Sammy Hagar.

Pada pertengahan 1990-an, ketegangan muncul kembali. Ketegangan sempat terjadi antara Eddie dan Hagar. Van Halen tak lagi berlanjut dengan Hagar setelah album Balance (1995). Hagar sempat kembali saat tur greatest hits pada 2004.

Tak lama setelah kepergian Hagar, Roth kembali untuk reuni bersama Van Halen. Setelah merekam dua lagu untuk album greatest hits dan tampil bersama di MTV Music Awards, Roth hengkang lagi. Kali ini dia digantikan oleh Gary Cherone vokalis dari grup Extreme. Debut Cherone dalam Van Halen III yang rilis pada 1998. Tapi, karena penjualannya lambat ia pun hengkang.

