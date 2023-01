Band Legendaris The Mercy's dan Panbers Gelar Konser Intimate, Catat Tanggalnya

TEMPO.CO, Jakarta - Dua band legendaris Indonesia, The Mercy's dan Panbers akan menggelar konser pada Jumat, 10 Maret 2023 pukul 19.30 WIB di Soehana Hall, The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan. Konser bertajuk Dalam Kerinduan The Mercy’s & Panbers ini akan dikemas secara intimate.

Terkenal di tahun 70-an, saat ini lagu-lagu The Mercy’s dan Panbers masih sering dicari serta dirindukan. Keindahan liriknya tak pernah lekang dimakan waktu.

“Konser ini dikemas sebagai ruang untuk bernostalgia. Tempat para penggemar benar-benar dapat merasakan kehadiran the Mercy’s maupun Panbers seutuhnya. Mengajak kembali ke masa di mana kedua group ini berada di masa puncak kejayaan mereka,” kata Iwan Kurniawan, Project Director konser ini dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 25 Januari 2023.

Jelly Tobing Bawakan Hits dari The Mercy’s dan Panbers

Meski sebagian besar personel kedua grup ini sudah wafat, namun kehadiran Jelly Tobing sebagai pengisi vokal utama, telah menghadirkan energi baru. Sempat terbaring di RS karena sakit beberapa waktu lalu, Jelly Tobing kembali bangkit untuk berkarya dan bernyanyi bersama para penggemar band ini dalam konser mendatang.

Kualitas vokal Jelly Tobing yang masih sangat terjaga, mampu membawakan hits dari The Mercy’s dan Panbers dengan sangat baik. Jelly Tobing merasa kondisinya saat ini sudah sangat fit, setelah sempat dirawat dokter karena tingkat leukosit (darah putih) yang tinggi. Kesehatan pemecah rekor menabuh drum terlama Indonesia ini telah cepat sekali membaik.

Konser untuk Apresiasi kepada Musisi

Bagi Jelly Tobing, selain hadir untuk mengobati kerinduan para penggemar, digelarnya konser ini juga merupakan apresiasi bagi para seniman musik Indonesia, para penyanyi, dan pencipta lagu. “Konser ini didedikasikan bagi mereka yang selama ini tetap setia hidup dan membaktikan diri di jalur musik, punya komitmen kuat untuk senantiasa memajukan musik sendiri, musik Indonesia,” katanya.

Bersama dua orang personel awal Panbers dan The Mercy’s, yakni Sido Panjaitan (drum), dan Erwin Harahap (keyboard), Jelly Tobing dkk akan mengobati kerinduan para penggemar dua grup ini.

“Harapan saya, masyarakat Indonesia khususnya dari generasi Millenial akan dapat mengenal lebih dekat dengan Panbers dan Mercys serta grup band lainnya dari era thn 70-an,” ucap Sido Panbers. Hal yang sama juga diungkapkan Erwin The Mercy’s, “Saya tentu merasa gembira dan bahagia karya The Mercy's masih dicintai dan dirindukan hingga sekarang .. Terima Kasih TUHAN.”

Harga Tiket Konser The Mercy's dan Panbers

Pemesanan tiket sudah bisa dilakukan melalui website motikdong.com , atau pemesanan via WhatsApp di nomor 0858-9428-1796. Terdapat dua kategori tiket yang disediakan, yaitu Gold Rp 550.000 dan Silver Rp 350.000.

