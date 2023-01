Proyek Rahasia Christine Hakim di The Last of Us, Casting hingga Syuting di Kanada

TEMPO.CO, Jakarta - Kemunculan Christine Hakim dalam serial Amerika, The Last of Us cukup mengejutkan dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat Indonesia. Rupanya, Christine Hakim memang sengaja merahasiakan proyek ini hingga akhirnya episode 2 The Last of Us tayang di HBO pada Senin, 23 Januari 2023.

Christine Hakim berperan sebagai Ratna Pertiwi, seorang ahli mikologi dari Universitas Indonesia. Aktris senior 66 tahun ini melalui proses yang tidak singkat untuk menjadi pemain di The Last of Us karya Neil Druckmann dan Bruce Straley.

"Christine Hakim sebagai 'Ratna Pertiwi' di series @thelastofus. Setelah hampir 2 tahun project ini kami rahasiakan, Akhirnya kabar baik ini sudah bisa dinikmati dan dibagikan kesuluruh dunia!" tulis manajer Christine Hakim, Arya Ibrahim di Instagram pada Selasa, 24 Januari 2023.

Christine Hakim Casting dan Syuting The Last of Us Sejak 2021

Arya Ibrahim membagikan foto-foto Christine Hakim selama terlibat dalam penggarapan The Last of Us. Foto pertama, Christine Hakim berfoto bersama sutradara The Last of Us di lokasi syuting dua tahun lalu di Kanada. "Oktober 2021, ibu shooting di Canada bersama sutradara Neil Druckmann," tulis Arya Ibrahim.

Christine Hakim dalam serial The Last of Us dari HBO. Foto: Twitter/@NaughtyDogInfo

Kemudian, ia juga membagikan foto Christine Hakim saat menjalani proses casting hingga akhirnya muncul di episode 2 The Last of Us sebagai ilmuwan. Lebih lanjut, Arya Ibrahim mengatakan kalau pemerintah lewat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek berperan aktif mendukung Christine Hakim selama proses pengerjaan serial ini. "The Last of US trip in Los Angles (Terima kasih @pusbangfilm untuk dukungannya kepada Ibu selama berada di US)," tulisnya.

Unggahan Arya Ibrahim direspon oleh Kemendikbudristek melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan di akun Instagram resmi @pusbangfilm. Selain mengapresiasi Christine Hakim, Kemendikbudristek akan terus memberikan dukungan dan fasilitas kepada sineas Indonesia untuk berkarier di luar negeri.

"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan turut bangga dan senang salah satu aktris senior kebanggan Tanah air @christinehakimofficial dapat ikut serta dalam series @thelastofus

@christinehakimofficial berperan sebagai Ratna Pertiwi seorang ahli mikologi UI. Kemendikbudristek berkomitmen mendukung dan memfasilitasi sineas yang berkiprah di kancah perfilman dunia," tulis akun @pusbangfilm.

Christine Hakim dan Yayu Unru di The Last of Us

Selain Christine Hakim, aktor Indonesia Yayu Unru juga muncul di The Last of Us sebagai sebagai personel TNI. Kedua aktor senior tersebut sempat beradu dialog Bahasa Indonesia dalam sebuah adegan yang kini viral di media sosial.

"Ibu Ratna (Christine Hakim), kami membawa Ibu Ratna kemari untuk membantu kami untuk mencegah penyebaran. Kami butuh vaksin, obat," kata Yayu Unru. "Bapak, saya telah menghabiskan waktu hidup saya untuk mempelajari hal ini. Jadi tolong dengarkan saya baik-baik, tidak ada obat dan tidak ada vaksin," kata Christine Hakim. "Jadi apa yang harus kami lakukan, Bu?" kata Yayu Unru. "Bom. Mulailah pengeboman, bom seluruh kota dan seluruh orang yang ada di dalamnya," kata Christine Hakim kemudian menangis.

The Last of Us merupakan serial adaptasi dari game PlayStation, berlatar 20 tahun setelah peradaban modern dihancurkan. Joel (Pedro Pascal), seorang penyintas yang tangguh, disewa untuk menyelundupkan Ellie (Bella Ramsey), seorang gadis berusia 14 tahun, keluar dari zona karantina yang menindas. Apa yang dimulai sebagai pekerjaan kecil segera menjadi perjalanan yang brutal karena mereka berdua harus melintasi AS dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup.

