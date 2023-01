Mengenang Eddie Van Halen, Gitaris Pelopor Teknik Tapping

TEMPO.CO, Jakarta - Eddie Van Halen gitaris legendaris dunia. Ia gitaris grup musik Van Halen, band yang bergenre heavy metal. Eddie lahir pada 26 Januari 1955. Eddie dikenal sebagai virtuoso, gitaris keturunan Belanda dan Indonesia itu berinovasi teknik tapping atau penggabungan teknik dasar hammer-on, pull-off yang dibantu jari kanan untuk mengetuk senar.

Mengenal Eddie Van Halen

Mengutip Biography, Eddie atau Edward Lodewijk Van Halen lahir di Nijmegen. Orang tuanya pindah bersama keluarganya ke California pada awal 1960-an. Saat tumbuh dewasa di Pasadena, Eddie dan saudara laki-lakinya, Alex, mengambil pelajaran piano klasik. Saat belajar piano Eddie suka mencoba improvisasi.

Saat remaja, Eddie mendalami bermain gitar. Sedangkan, Alex berfokus mempelajari drum. Permainan musik klasik pun ditinggalkan, kemudian membentuk grup musik rock, Mammoth.

Baca: Kumpulan Lagu Hits Van Halen, Salah Satu Rock & Roll Hall of Fame

Pada 1974, Van Halen bersaudara bergabung dengan vokalis David Lee Roth dan pemain gitar bass Michael Anthony membentuk band yang akhirnya dinamai Van Halen. Mengutip Britannica, saat eranya Van Halen, grup musik heavy metal Amerika itu terdengar khas karena permainan gitaris Eddie Van Halen.

Keunikan suara gitar khas Eddie dan vokal David Lee Roth kekhasan utama band Van Halen. Grup itu mulai menanjak pamornya di Los Angeles dalam beberapa tahun setelah dibentuknya.

Perjalanan karier bermusik Eddie Van Halen

Pada 1977 ketika pemain bass Kiss, Gene Simmons menemukan mereka di kelab lokal. Simmons yang terpukau berminat menawari Van Halen rekaman. Setelah itu, Van Halen menandatangani kontrak dengan Warner Bros. Pada 1978, Van Halen mengeluarkan album debut self-titled dengan single hit Runnin' With the Devil. Album itu pun berstatus platinum dalam waktu enam bulan setelah dirilis.

Selama beberapa tahun berikutnya, Van Halen menjadi salah satu grup yang paling menguntungkan di industri rekaman. Merilis rangkaian album multiplatinum secara berurutan, yaitu Van Halen II (1979), Women and Children First (1980), Fair Warning (1981), dan Diver Down (1982).

Pada Mei 2015, Van Halen membuka Billboard Music Awards bersama Roth, membawakan hit lama mereka Panama, penampilan yang akan menjadi pembuka tur musim panas pada tahun itu. Pada 6 Oktober 2020, Eddie Van Halen meninggal dalam usia 65 tahun. Gitaris virtuoso itu berpulang setelah lama berjuang menghadapi kanker.

Baca: 68 Tahun David Lee Roth: Begini Sepak Terjang Dedengkot Grup Van Halen

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.