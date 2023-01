Kembali Hadir di Klik Film, My French Film Festival Hadirkan Karya-karya Sineas Prancis Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan menonton premium secara streaming, Klik Film kembali menghadirkan My French Film Festival saat mengawali Tahun Baru 2023. Festival film tahunan yang digelar oleh UniFrance ini menghadirkan film-film Prancis secara sebulan mulai 13 Januari sampai dengan 13 Februari 2023. Seperti sebelumnya, festival ke-13 ini bekerja sama dengan Klik Film yang menggelar secara online agar keindahan sinema Prancis bisa dibagikan ke seluruh dunia.

Direktur Klik Film Frederica menyatakan tahun ini ketiga kalinya lembaganya menjadi mitra resmi untuk penyelenggaraan My French Film Festival. Hal ini, kata dia, sebagai pembuktian bahwa Klik Film selalu berusaha menghadirkan film-film berkualitas. “Bisa mendapatkan kepercayan menjadi mitra untuk My French Film Festival sebuah kebanggaan buat kami. Ini bentuk dedikasi kami untuk terus menghadirkan film-film terbaik di Klik Film," kata dia dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 25 Januari 2023.

Deretan film-film sudah disiapkan di My French Film Festival 2023. Semua film ini bisa ditonton di Klik Film. Mereka adalah Zero Fucks Given, Laisse Inacheve A Tokyo, Bootlegger, Pests, The World After Us, Magnetic Beats, King David, Titan, Softie, Belle River, The Braves, A Tale of Love and Desire, Anxious Body, Our Own Land, Catarac, Out Of The Blue, The Crossing, Malmousque By The Sea, Mariane, A Story For 2 Trumpets, To Our Loves, Bye Bye, Please Don’t Touch, We, dan About Joan.

Jajaran film-film yang meramaikan My French Film Festival 2023 tersebut, dapat disaksikan hanya dengan berlangganan Klik Film. Berikut ini sinopsis singkat film-film My French Film Festival 2023 di Klik Film.

The World After Us

Labidi melakukan penipuan kecil-kecilan dan pekerjaan serabutan, tinggal di kamar kecil dengan teman sekamar, dan bermimpi menjadi penulis. Tapi saat dia bertemu dengan Elisa, dia harus memikirkan ulang gaya hidupnya.

Zero Fucks Given

Cassandre adalah pramugari di sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah. Gaya hidupnya yang penuh dengan penerbangan dan pesta menggambarkan username Tinder-nya, Carpe Diem. Tapi pada akhirnya dia terpaksa kembali lagi menghadapi dunia. Apakah Cassandre bisa menghadapi rasa sakitnya yang terpendam dan kembali ke orang-orang yang dia tinggalkan di daratan?

Magnetic Beats

Pada awal 80-an, Phillipe dan kakaknya Jerome tinggal di sebuah kota kecil. Dengan adanya radio bajakan, garasi ayah, dan ancaman wajib militer, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang merasakan momen-momen terakhir dari dunia yang akan segera berakhir.

King David

Shana sedang mencari pekerjaan. Dia membutuhkan uang untuk meninggalkan Prancis dan orang-orang yang buruk baginya. Tapi masa lalu yang dia ingin lupakan tidak jauh darinya. Lagi pula, apakah dia benar-benar ingin melupakannya?

Titan

Nathan yang berusia 13 tahun menyiapkan diri untuk bergabung dengan Malik dan gengnya dalam ritual integrasi yang aneh.

A Tale of Love and Desire

Ahmed dibesarkan di pinggiran kota Paris. Di kampus, dia bertemu dengan Farah, gadis muda Tunisia yang baru tiba di Paris. Saat menemukan koleksi literatur erotis Arab, Ahmed jatuh cinta pada Farah. Walau dia merasakan nafsu, dia berusaha untuk menahan diri.

About Joan

Joan Verra selalu mandiri, berjiwa bebas, dan suka bertualang. Saat cinta pertamanya kembali, dia memutuskan untuk tidak memberitahunya bahwa mereka punya anak. Dia memikirkan masa mudanya di Irlandia, kariernya yang sukses, cintanya, dan hubungan dengan anaknya. Hidupnya yang terlihat memuaskan menyembunyikan rahasia yang harus dia hadapi.

