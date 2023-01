Panic! at the Disco Bubar, Brendon Urie Fokus Sambut Anggota Keluarga Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik rock asal Amerika, Panic! at the Disco diumumkan akan segera bubar setelah hampir 20 tahun berkarya. Kabar mengejutkan ini disampaikan langsung oleh vokalis sekaligus satu-satunya anggota resmi yang tersisa, Brendon Urie melalui unggahan di Instagram pada Selasa, 24 Januari 2023.

"Yah, ini perjalanan yang luar biasa…" tulis penyanyi berusia 35 tahun itu memulai unggahannya. "Tumbuh di Vegas, saya tidak pernah membayangkan ke mana hidup ini akan membawa saya. Begitu banyak tempat di seluruh dunia, dan semua teman yang telah kita buat di sepanjang jalan. Namun terkadang sebuah perjalanan harus berakhir untuk memulai yang baru."

Brendon Urie Utamakan Keluarga

Dalam tulisannya, frontman Panic! at the Disco ini kemudian mengungkapkan bahwa dia dan istrinya, Sarah sedang menantikan anak pertama mereka. Bubarnya Panic! at the Disco dikarenakan Brendon Urie yang lebih memilih untuk mengutamakan keluarganya.

"Kami telah berusaha untuk merahasiakannya, meskipun beberapa dari kalian mungkin pernah mendengar... Sarah dan aku akan segera melahirkan!" tulisnya. "Prospek menjadi seorang ayah dan menyaksikan istri saya menjadi seorang ibu adalah hal yang rendah hati dan mengasyikkan. Saya menantikan petualangan berikutnya."

Sampai pada akhirnya, Brendon Urie memperjelas maksud tulisan panjangnya itu adalah untuk mengumumkan Panic! at the Disco bubar. "Dengan demikian, saya akan mengakhiri bab hidup saya ini dan menaruh fokus dan energi saya pada keluarga saya, dan dengan demikian Panic! at the Disco tidak akan ada lagi," tulisnya.

Berat Bagi Brendon Urie Umumkan Panic! at the Disco Bubar

Brendon Urie mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggemar dan pihak yang selama ini terus mendukung Panic! at the Disco. Pengumuman ini tentu sangat berat bagi Brendon Urie karena lebih dari separuh hidupnya didedikasikan untuk Panic! at the Disco yang akan resmi bubar setelah tur Eropa mendatang.

"Saya telah duduk di sini mencoba menemukan cara sempurna untuk mengatakan ini dan saya benar-benar tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata betapa berartinya hal itu bagi kami," tulisnya. "Apakah Anda sudah berada di sini sejak awal atau baru saja menemukan kami, senang tidak hanya berbagi panggung dengan begitu banyak orang berbakat tetapi juga berbagi waktu kami dengan Anda."

Perjalanan Karier Panic! At the Disco

Panic! At the Disco terbentuk pada 2004, terkenal pertama kali sebagai band cover Blink-182. Saat itu, Brendon Urie dan salah satu pendiri Ryan Ross, Spencer Smith, dan Brent Wilson masih duduk di bangku SMA. Grup ini merilis album pertama berjudul A Fever You Can't Sweat Out, pada 2005 dengan single pertamanya, I Write Sins Not Tragedies. Lagu tersebut mencapai No. 7 di Billboard Hot 100, dan video musiknya dinobatkan sebagai Video of The Year di MTV Video Music Awards 2006.

Enam album menyusul sepanjang tahun, termasuk Viva Las Vengeance, LP terbaru mereka. Band ini menerima nominasi Grammy pertama mereka untuk paket edisi terbatas atau edisi terbatas terbaik untuk Pretty. Odd., upaya kedua mereka, pada 2009. Death of a Bachelor, album kelima dirilis tahun 2016, membuat mereka mendapatkan nominasi untuk album rock terbaik.

Brendon Urie Anggota Resmi Terakhir yang Tersisa

Bassis Wilson keluar dari band pada 2006, dan digantikan oleh Jon Walker. Dia dan Ross kemudian pergi setelah Pretty. Odd., sementara Smith yang bertahan dengan band untuk album Vices & Virtues dan Too Weird to Live, Too Rare to Die!, pergi pada 2015.

Dalam beberapa tahun terakhir, Brendon Urie telah memperluas kariernya di luar grup, membintangi Broadway di Kinky Boots. Dia juga mengerjakan album solo, berduet dengan Taylor Swift di hit 2018-nya bertajuk Me.

