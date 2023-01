10 Rekomendasi Drama Korea Terbaik dengan Rating Tertinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2022 telah menampilkan sederet serial drama Korea alias drakor terbaik yang bagus untuk ditonton. Pasar drama Korea di Indonesia pun semakin tinggi, penontonnya berasal dari berbagai kalangan.

Drama Korea banyak digemari karena menyuguhkan cerita yang unik. Genrenya pun beragam, mulai dari aksi hingga romansa. Ini dia rekomendasi drama Korea 2022 dengan rating tertinggi menurut Kpopmap.

1. Reborn Rich

Drama Korea Reborn Rich. Foto: Instagram/@jtbcdrama

Drakor fantasi Reborn Rich menceritakan kisah Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki), seorang pekerja loyal di keluarga konglomerat Soonyang, yang dikhianati dan dibunuh. Sebuah keajaiban membuat Yoon Hyun Woo mendapat kesempatan untuk balas dendam kepada orang yang telah membunuhnya.

Selain Song Joong Ki, Reborn Rich juga dibintangi oleh Lee Sung Min dan Shin Hyun Bin sebagai pemeran utama. Anda dapat menonton drakor yang juga diselingi cerita romansa ini di aplikasi streaming Viu.

2. Extraordinary Attorney Woo

Pemain drama Korea Extraordinary Attorney Woo: Kang Tae Oh, Park Eun Bin, dan Kang Ki Young. (Instagram/@channel.ena.d)

Extraordinary Attorney Woo mengisahkan seorang pengacara yang mengidap autisme, Woo Young Woo (Park Eun Bin). Walau terdiagnosis autis, Woo Young Woo merupakan lulusan Fakultas Hukum yang sangat berprestasi, cerdas, dan kreatif. Ingatan superior pengacara Woo juga kerap mempermudah pekerjaannya.

Drakor ini tentu banyak menceritakan lika-liku hukum di Korea Selatan. Selain itu, romansa antara Woo Young Woo dan Lee Joon Ho (Kang Tae Oh) juga menjadi bumbu manis dalam cerita. Untuk mengikuti kisah mereka, Anda dapat menemukan drakor Extraordinary Attorney Woo di Netflix.

3. The Red Sleeve

Lee Junho 2PM dan Lee Se Young dalam drama Korea The Red Sleeve. Foto: Instagram/@mbcdrama_now.

Beralih ke genre sageuk, ada The Red Sleeve. Sageuk merupakan drakor yang berlatar sejarah dan budaya tradisional Korea Selatan. Sebagaimana halnya The Red Sleeve, melodrama ini menceritakan Raja Jeongjo, Yi San (Lee Jun Ho), yang mereformasi hukum di wilayah kekuasaannya setelah kematian sang ayah pada tahun 1700-an.

Dalam perjalanannya, Yi San bertemu dan jatuh cinta dengan Sung Deok Im (Lee Se Young). Bagaimana kisah romansa Yi San dan Sung Deok Im berujung? Anda dapat menemukan jawabannya melalui aplikasi streaming Viki.

4. Under The Queen’s Umbrella

Poster Under The Queen's Umbrella. TVN

Masih di cerita sageuk, Under The Queen’s Umbrella berkisah tentang pangeran-pangeran pembuat onar yang akan ditempa sebagai putra mahkota. Namun, Under The Queen’s Umbrella tak akan berfokus pada para pangeran tersebut, melainkan perjuangan Ratu Im Hwa Ryeong (Kim Hye Soo) dalam mendidik anak-anaknya.

Aktor Moon Sang Min turut berperan sebagai Pangeran Agung Sung Nam di sini. Kelanjutan kisah ratu dan pangeran di Dinasti Joseon tersebut bisa Anda tonton lewat Netflix.

5. One Dollar Lawyer

Poster drama Korea One Dollar Lawyer. Dok. Disney+ Hotstar.

Seperti judulnya, One Dollar Lawyer menceritakan seorang pengacara dengan keterampilan luar biasa yang hanya bertarif 1.000 won (Rp12.000). Ia adalah Cheon Ji Hun (Namkoong Min), pengacara bergaya rambut khas yang tidak bisa disogok oleh orang terkaya sekali pun.

Kisah Cheon Ji Hun berlanjut ketika ia bertemu dengan Baek Ma Ri (Kim Ji Eun), seorang asisten kejaksaan sekaligus pengacara di sebuah firma hukum. Komedi–romansa mereka berdua akan pastinya akan mengundang gelak tawa dari penonton. Cek Disney+ jika Anda tertarik untuk menyaksikan One Dollar Lawyer.

6. Our Blues

Poster drama Korea Our Blues yang akan tayang pada Sabtu, 9 April 2022. Dok. tvN.

Our Blues merupakan sebuah drama omnibus. Drama jenis ini menceritakan sekumpulan kisah yang berbeda, tetapi terhubung satu sama lain. Ada kisah Lee Dong Suk (Lee Byung Hun), Park Jung Joon (Kim Woo Bin), dan Jung Eun Hee (Lee Jung Eun) dengan fokus masing-masing.

Drakor ini cukup viral pada 2022 hingga membuat jenis drama omnibus lainnya ikut banyak dicari. Anda dapat menemukan Our Blues di saluran Netflix dan menikmati beragam slice of life dalam drakor tersebut.

7. Big Mouth

Drama Korea Big Mouth yang dibintangi Lee Jong Suk dan Yoona SNSD. (Instagram/mbcdrama_now)

Big Mouth menghadirkan adu akting antara Lee Jong Suk dan Im Yoon Ah yang berperan sebagai suami istri. Drama bergenre aksi–kriminal ini mengisahkan Park Chang Ho yang kerap dijuluki Si Mulut Besar karena banyak omong tanpa menunjukkan bukti nyata. Sebagai pengacara, ia juga dikenal berkualitas rendah hingga akhirnya ditipu dan dijebloskan ke penjara oleh para “Tikus Besar”.

Go Mi Ho, istri Park Chang Ho, merupakan seorang perawat yang kemudian berusaha menolong suaminya bebas dari vonis palsu. Akankah mereka berhasil keluar dari jerat Si Tikus Besar? Cerita seru Big Mouth bisa Anda nikmati melalui Disney+.

8. Again My Life

Drama Korea Again My Life dan Shooting Stars tayang di Viu pada April 2022. Dok. Viu.

Satu lagi drakor fantasi yang ada dalam daftar ini, Again My Life berkisah tentang seorang pengacara yang dibunuh ketika menyelidiki kasus korupsi. Alih-alih mati, hidup Kim Hee Woo (Lee Joon Gi) justru kembali ke usia 18 tahun. Menyadari apa yang terjadi, Mahasiswa Hukum itu bertekad untuk mencari tahu siapa yang membunuhnya di masa depan.

Dalam perjalanan masa lalunya, Kim Hee Woo bertemu dengan Kim Hee Ah (Kim Ji Eun), putri bungsu dari keluarga pengusaha Cheonha. Mereka kemudian bekerja sama untuk menemukan komplotan yang membunuh Kim Hee Woo. Jika Anda penasaran dengan cerita lengkap Again My Life, drakor ini tersedia di aplikasi Viki.

9. Business Proposal

Drama Korea A Business Proposal. Dok. SBS.

Business Proposal merupakan adaptasi dari novel The Official Blind Date karya Hae Hwa. Komedi–romansa ini mengisahkan Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) yang bekerja kantoran di sebuah perusahaan. Suatu saat, ia berpura-pura menjadi seseorang untuk menjalani kencan buta dengan laki-laki yang ternyata adalah bosnya sendiri.

Si Bos, Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop), berjanji akan menikahi perempuan yang ia temui dalam kencan tersebut. Bagaimana hubungan Shin Ha Ri dan Kang Tae Moo akhirnya berujung? Anda dapat menemukan jawabannya di Netflix.

10. Twenty Five Twenty One

Drama Korea Twenty Five Twenty One dibintangi Kim Tae Ri dan Nam Joo Hyuk. Dok. Netflix.

Chemistry antara Kim Tae Ri dan Nam Joo Hyuk membuat penonton gemas saat menyaksikan Twenty Five Twenty One. Drakor romansa ini menceritakan kisah Na Hee Do dan Baek Yi Jin yang sama-sama mengalami masa sulit ketika Korea Selatan dilanda krisis keuangan.

Na Hee Do yang putus sekolah serta Baek Yi Jin yang dilanda kebangkrutan saling mendukung untuk meraih mimpi satu sama lain. Untuk mengikuti kisah ambisi mereka, Anda bisa mengunjungi Netflix.

SYAHDI MUHARRAM

