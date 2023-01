Mengenal Austin Butler, Aktor Pemeran Elvis Presley

TEMPO.CO, Jakarta - Austin Robert Butler atau yang dikenal dengan Austin Butler aktor Amerika Serikat yang memulai kariernya di televisi dalam peran di Disney Channel dan Nickelodeon. Mengutip IMDb, Austin Butler lahir pada 17 Agustus 1991 di Anaheim di California.

Ia makin dikenal ketika memainkan peran sebagai Elvis Presley dalam film musikal Elvis. Butler pun memenangi penghargaan Golden Globe untuk Aktor Terbaik. Sebelum terkenal seperti sekarang, ia pernah mengikuti beberapa kelas akting. Butler pun mendapatkan peran akting yang cukup lama pada 2005 hingga 2007.

Perjalanan karier Austin Butler

Nickelodeon's Ned's Declassified School Survival Guide (2004), Lindsey Shaw temannya dalam proyek yang sama memperkenalkan Austin Butler kepada manajernya. Mulai saat itu Austin Butler menjalani karier sebagai aktor profesional.

Pada saat yang sama, dia juga belajar bermain gitar dan piano. Alat musik pertama yang pernah dipegangnya biola. Namun, dia mempelajari gitar lebih cepat dan biasa memainkannya. Peran besar pertama di acara hit remaja Hannah Montana. Ia membintangi peran tamu, dan berperan sebagai Derek Hanson. Di acara itu, dia bekerja dengan Miley Cyrus, di bawah channel Disney.

Mengutip The Famous People pada tahun 2009, Austin Butler ditawari peran utama dalam film Aliens in the Attic, di bawah distribusi 20th Century Fox .Di film itu, ia berperan sebagai Jake Pearson, seorang pemuda pemberani yang bertempur melawan alien.

Austin Butler dipuji atas penampilannya di The Shannnara Chronicles, ia memainkan peran utama. Austin Butler suka mengoleksi gitar dan juga mengarang lagu dan mengunggah single di iTunes.

