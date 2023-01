Lagu Lisa BLACKPINK, DJ Snake, Megan Thee Stallion, dan Ozuna Masuk Nominasi Premio Lo Nuestro 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu kolaborasi Lisa BLACKPINK, DJ Snake, Megan Thee Stallion, dan Ozuna yang berjudul SG mendapatkan nominasi di Premio Lo Nuestro 2023. Lagu SG yang dirilis pada Oktober 2021 masuk kategori Crossover Collaboration of the Year.

Premio Lo Nuestro atau Lo Nuestro Awards merupakan upacara musik Latin terlama. Mereka telah mengumumkan daftar lengkap nominasi untuk Premio Lo Nuestro ke-35, pada Senin, 23 Januari 2023. Lo Nuestro Awards adalah acara penghargaan berbahasa Spanyol yang merayakan musik Latin terbaik tahun ini dan dipersembahkan oleh jaringan TV AS berbahasa Spanyol, Univision.

Lawan Lisa BLACKPINK, DJ Snake, Megan Thee Stallion, dan Ozuna

Secara total, ada 192 artis dari beragam latar belakang musik dinominasikan dalam 39 kategori. Nominasi untuk Premio Lo Nuestro didasarkan pada pemutaran radio Uforia selama periode kelayakan 1 Oktober 2021 hingga 30 September 2022. Jumlah streaming dan penilaian komite pakar musik dan hiburan juga menjadi faktor dalam daftar ini.

Dalam kategori Crossover Collaboration of the Year di Premio Lo Nuestro 2023, lagu SG milik Lisa BLACKPINK, DJ Snake, Megan Thee Stallion, dan Ozuna akan melawan La Fama oleh Rosalia dan The Weeknd; Nostálgico oleh Ruvssian, Rauw Alejandro, dan Chris Brown; Sigue oleh J Balvin dan Ed Sheeran; dan Sin Fin oleh Romeo Santos dan Justin Timberlake.

Voting berlangsung hingga 5 Februari dan Penghargaan Lo Nuestro 2023 akan diadakan di Miami-Dade (FTX) Arena pada 23 Februari pukul 7 malam waktu lokal. Para penggemar dapat memilih artis favorit mereka di PremioLoNuestro.com.

Kontrak eksklusif BLACKPINK dengan YG Entertainment akan berakhir Agustus 2023. Media Munhwa Ilbo melaporkan pada Senin, 23 Januari 2023, pembaruan kontrak ini akan terkendala karena ada tawaran yang jauh lebih besar.

"Anggota BLACKPINK ditawari nilai kontrak jauh lebih tinggi di tempat lain," tulis media itu. Dari laporan orang terdekat di BLACKPINK, Lisa Blackpink yang berasal dari Thailand itu dilaporkan mendapatkan tawaran sebesar 100 miliar won atau 81 juta USD atau sekitar Rp 1,2 triliun untuk berganti label. "Angka itu tidak akan mungkin ditandingi YG Entertainment," tulis Munhwa Ilbo.

Tapi prediksi itu bisa jadi salah lantaran muncul pendapat baru bahwa anggota BLACKPINK tak cukup silau terhadap uang. "Mereka akan berusaha mempertahankan tim BLACKPINK," kata sumber tersebut sekaligus menjawab selentingan bahwa BLACKPINK akan berganti label seperti yang kencang berembus tiga pekan terakhir.

