Tanggapan Aktris Itaewon Class Kim Ji Young Dituduh Mantan Pacar Kabur dari Utang

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Kim Ji Young dituduh memiliki utang kepada mantan pacarnya dan seorang rapper. Pemain drama Itaewon Class ini dilaporkan kabur begitu saja dengan kekasih barunya tanpa membayar utangnya hingga saat ini.

Pada Minggu, 22 Januari 2023, seseorang yang mengaku sebagai mantan pacar aktris tersebut mengatakan bahwa Kim Ji Young mengalami pelecehan di rumah sehingga orang tuanya (mantan pacar) bahkan meminjamkan uang untuk memberinya rumah terpisah dan membayar sewa bulanannya.

“Suatu hari, dia menghilang dan meninggalkan rumah, dan dia menyuruhku untuk tidak menghubunginya karena dia sekarang berkencan dengan orang lain. Dia dengan percaya diri mengatakan bahwa jika itu adalah masalah yang berhubungan dengan uang, dia akan membayar semuanya, tetapi dia tidak pernah menghubungi saya sekali pun sejak itu," kata seseorang yang mengaku sebagai mantan pacar Kim Ji Young, dikutip dari Soompi.

Dia menambahkan bahwa orang tuanya kurang tidur dan bekerja ekstra untuk membayar kembali utang mereka. Dia mengatakan akan menghapus unggahan tersebut setelah Kim Ji Young membayar utang kepada keluarganya.

Kim Ji Young juga Ditagih Bayar Utang Rapper

Selain mantan pacarnya, rapper Touch the Sky dari High School Rapper 4 juga meninggalkan komentar di Instagram Kim Ji Young dengan mengatakan, “Apakah kamu pergi ke pantai menggunakan uangku?” “Kembalikan uang saya."

Rapper tersebut mengungkapkan Kim Ji Young berutang kepadanya sebesar Rp 18 juta dan sekarang tidak bisa dihubungi. “Kim Ji Young meminjam 1,5 juta won (sekitar Rp 18 juta) dari saya. Dia berbohong untuk meminjam uang dan menunda membayar saya kembali. Saya tidak bisa menghubunginya, tidak tahu alamatnya, dan nomor teleponnya berubah," tulisnya.

Kim Ji Young Siap Ambil Tindakan Hukum

Menanggapi klaim tersebut, Kim Ji Young melalui akun Instagramnya menulis pernyataan pada Senin, 23 Januari 2023. Ia mengawalinya dengan permintaan maaf atas pemberitaan yang tersebar belakangan ini.

"Halo, ini aktris Kim Ji Young. Pertama-tama, saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada semua orang yang merasa kecewa dan bingung atas situasi ini," tulisnya.

Kim Ji Young secara tidak langsung membantah dua tuduhan utang tersebut dan siap menempuh jalur hukum. "Mengenai apa yang dirilis di artikel berita kemarin dan masalah terkait lainnya, saya mencari nasihat hukum dengan orang tua saya dan bersiap untuk mengambil tindakan. Saya merasa menyesal dan menyesal telah menyampaikan berita negatif ini selama liburan Tahun Baru Imlek. Saya akan membagikan pembaruan lebih lanjut di masa mendatang. Maaf," tulisnya.

Kim Ji Young lahir pada 2005 dan memulai debutnya sebagai aktris cilik pada usia 6 tahun. Ia membangun kariernya melalui drama Jang Bo Ri is Here, Love in the Moonlight, Revenge Note 2, Itaewon Class, Melancholia dan banyak lagi.

