Empat Selebritas yang Memiliki Shio Kelinci, Reza Rahadian sampai Lee Min Ho

TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan perhitungan astrologi ataupun tradisi Cina, terdapat 12 shio berdasarkan tahun kelahiran. Shio memiliki lambang atau simbol berupa binatang dengan filosofi yang mendalam. Tahun 2023, giliran shio kelinci yang mendapat bagiannya.

Shio kelinci adalah shio yang keempat dalam urutan periodik dua belas tahun hewan dalam zodiak Cina yang terkait pula dengan kalender Cina. Selain 2023, beberapa tahun shio kelinci adalah 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, dan 2011. Tahun Kelinci dikaitkan dengan simbol cabang bumi. Namun, dalam zodiak Melayu, kancil menggantikan kelinci sebagai simbolnya, seperti dikutip dalam buku Magic and Divination in Malay Illustrated Manuscripts.

Selebritas Shio Kelinci

Shio kelinci pun menjadi tahun kelahiran dari beberapa selebriti, baik nasional maupun internasional. Berikut adalah profil singkat dari empat selebriti yang memiliki shio kelinci.

1. Reza Rahardian

Pemilik nama asli Reza Rahadian yang lahir pada 5 Maret 1987 di Bogor merupakan aktor Indonesia dengan shio kelinci. Ia memulai kariernya di dunia hiburan melalui model. Lalu, ia mengawali karier aktingnya dengan bermain dalam sinetron Culunnya Pacarku pada 2005 silam. Dari sini, ia mulai membintangi beberapa sinetron lainnya, seperti Mutiara Hati, Cinta SMU 2, dan ABG.

Berkat kelihaiannya dalam sinetron, ia pun mulai mendapat beberapa tawaran sah pemain film layar lebar, bahkan menjadi pemeran utama, di antaranya Perempuan Berkalung Sorban, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, dan Habibie dan Ainun. Selain dunia perfilman, ia juga pernah terjun dalam dunia tarik suara dan pendidikan.

Melansir p2k.utn.ac.id, Reza juga berhasil memenangkan penghargaan, di antaranya penghargaan FFI dan penghargaan IMA (Indonesian Movie Awards).

2. Lee Min Ho

Lee Min Ho yang lahir pada 22 Juni 1987 adalah aktor, penyanyi, model, sutradara kreatif, dan pengusaha Korea Selatan dengan shio kelinci. Ia memperoleh popularitasnya berkat perannya melalui Boys Over Flowers (2009) yang juga membuatnya mendapatkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di Baeksang Arts Awards ke-45. Peran utamanya juga terkenal dalam beberapa serial televisi, seperti Personal Taste (2010), The Heirs (2013), dan The Legend of the Blue Sea (2016).

Pada 2020, Lee berperan dalam serial Apple TV, Pachinko yang ditayangkan perdana pada Maret 2022. Berkat perannya, ia dan serialnya pun berhasil menerima pujian kritis universal yang menyatakan bahwa Pachinko adalah serial besar dengan mengangkat kisah sejarah dan ikatan keluarga harmonis dan langgeng, sebagaimana dilansir naver.

3. Joey King

Pemilik nama asli Joey Lynn King yang lahir pada 30 Juli 1999 adalah aktris asal Amerika. Namanya melambung dalam dunia perfilman berkat perannya dalam The Kissing Booth (2018) dan dua sekuelnya. Selain itu, ia juga memainkan peran berbeda dengan beragam genre, seperti The Conjuring (2013), Independence Day: Resurgence (2016), dan Bullet Train (2022). Salah satu aktris dengan shio kelinci ini juga pernah dinominasikan untuk Primetime Emmy Award dan Golden Globe Award, sebagaimana diberitakan dalam hollywoodreporter.

4. Iqbaal Ramadhan

Masih di Indonesia, selebriti muda yang satu ini juga memiliki shio kelinci, yaitu Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan. Laki-laki kelahiran 28 Desember 1999 adalah aktor sekaligus penyanyi yang memulai kariernya melalui drama musikal Laskar Pelangi pada 2010. Ia kemudian menjadi anggota grup vokal Coboy Junior pada 2011 sampai grup tersebut bubar pada 2017. Namanya pun semakin melambung lantaran memerankan tokoh Dilan dalam film Dilan 1990, Dilan 1991, dan Milea: Suara dari Dilan. Selain Coboy Junior, ia juga bergabung dalam grup musik Svmmerdose yang mengusung R&B eksperimental, seperti dilansir antaranews.

Pada 2018, Iqbaal Ramadhan berhasil memenangkan penghargaan dalam ajang International Film Festival dan Awards Macao untuk kategori Variety Asian Star.

RACHEL FARAHDIBA R

