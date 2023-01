Mengenal Aktor Korea Na Chul dan Deretan Film, Serial Drama yang Dibintanginya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Na Chul yang mulai dikenal sejak membintangi Vincenzo dan Happiness, meninggal pada Sabtu, 21 Januari 2023.

Na Chul atau atau Na Cheol meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit lantaran kondisi kesehatannya yang tiba-tiba menurun. Ia meninggal dalam usia 36 tahun. Kabar berpulangnya Na Chul menyedot perhatian para penggemar drama Korea atau drakor.

Mengenal Na Chul

Mengutip IMDb, Na Chul lahir pada 24 Desember 1986. Dia aktor Korea Selatan yang dikenal karena membintangi film dan drama seperti Haepiniseu (2021), Little Women (2022) dan Sinkhole (2021).

Mengutip All KPop, Na Chul mengawali karier aktingnya pada 2013 saat tampil di sejumlah film independen. Dia membintangi serial televisi Jeon Woo-Chi tayang pada 2012-2013 di KBS2. Sukses lewat drama pertama, Na Chul kemudian ikut terlibat dalam beberapa drama lainnya seperti The Good Wife 2016), Bimilui Soop 2 (2020), dan Little Women (2022).

Na Chul juga muncul di film Along with the Gods - Crime and Punishment (2017), Extreme Job (2019), dan Hit and Run (2019).

Na Chul bermain di Secret Forest 2, Vincenzo, DP, Happiness, Jirisan, Those Who Read the Evil Mind. Ia juga berperan sebagai Kim Gil Soo dalam serial Weak Hero Class 1. Perannya memang bukan yang sentral, seperti halnya Song Joong Ki di Vincenzo, Park Hyung Sik di Happiness, atau Joo Ji Hoon di Jirisan

Filmografi

1. Drama

Weak Hero Class 1 | Yakhanyoungwoong Class 1 (2022) - Gil-Soo

Little Women | Jakeun Assideul (2022) - public defender (episode11-12)

Once Upon a Small Town | Eojjeoda Jeonwonilgi (2022) - Choi Yun-Hyeong

A Superior Day | Uwolhan Halu (2022) - Seo Min-Ki

Through the Darkness | Akui Maeumeul Ilneun Jadeul (2022) - Woo Ho-Sung

Happiness (2021) - Na Soo-Min (#401)

Jirisan (2021) - sergeant (episode 3)

D.P. (2021) - Detective Na (episode 6)

Hospital Playlist 2 | Seulkirowoon Uisasaenghwal 2 (2021) - Kim U-Jae (episode 2)

Vincenzo (t2021) - Na Deok-Jin

Stranger 2 | Bimilui Soop 2 (2020) - Kim Jung-Suk

Touch Your Heart | Jinsimi Dadda (2019)

Entourage (2016)

The Good Wife (2016)

Jeon Woo-Chi | Jeonwoochi (2012-2013)

TV Novel: Samsaengi | TVsoseol Samsaengi (2013)

2. Film

Sinkhole (2021) - Min-Joon

Tune in for Love | Yooyeolui Eumakaelbum (2019) - engineer

Hit-and-Run Squad | Bbaengban (2019) - prosecution investigation officer 2

Extreme Job | Geukhanjikeob (2019) - Ansan Branch gang member 2

1987: When The Day Comes | 1987 (2017) - public peace department office investigator

Along With the Gods: The Two Worlds | Singwa Hamgge- Joewa Beol (2017) - club tattoo man

Made in China (2015) - guard 1

3. FTV

O'PENing: Flavor of Your Voice | Moksorireul Gubonhaneun Bangbeop (2022) - PD Na

