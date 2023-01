Aktor Vincenzo dan Happiness, Na Chul Meninggal dalam Usia 36 Tahun karena Sakit

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Na Chul, yang mulai dikenal sejak membintangi drama Korea Vincenzo dan Happiness, meninggal pada Sabtu, 21 Januari 2023. Kabar duka ini mulai ramai sejak pagi tadi di komunitas online Korea.

Na Chul Meninggal Pagi Tadi di Saat Mulai Jalani Perawatan

Seorang pejabat yang mengurusi industri hiburan Korea Selatan menuturkan, Na Chul meninggal pagi tadi, di hari yang sama ia mulai menjalani perawatan karena kesehatannya menurun tiba-tiba. "Dia berusia 36 tahun," kata pejabat itu menuturkan. Tak disebutkan penyakit apa yang dideritanya.

Jenazah Na Chul, yang disebut berwajah mirip bintang, Kim Seon Ho itu disemayamkan di aula pemakaman Universitas Soonchunhyang di Yongsan-gu, Seoul. Ia menuturkan, pemakaman akan berlangsung secara tertutup pada Senin, 23 Januari 2023 pukul 8:30 pagi.

Na Chul memulai debut aktingnya pada 2013 saat tampil di sejumlah film independen. Dia muncul di film Along with the Gods - Crime and Punishment, 1987, Extreme Job, dan Hit and Run. Pemuda kelahiran 24 Desember 1986 ini selanjutnya muncul di drama Korea dan drama yang tayang di aplikasi streaming.

Na Chul Bermain Bersama Song Joong Ki dan Park Hyung Sik

Ia bermain di Secret Forest 2, Vincenzo, DP, Happiness, Jirisan, Those Who Read the Evil Mind, dan Little Women. Dia juga berperan sebagai Kim Gil Soo dalam serial Weak Hero Class 1 yang dirilis tahun lalu. Beristirahatlah dengan tenang, Na Chul. Perannya memang bukan yang sentral, seperti halnya Song Joong Ki di Vincenzo, Park Hyung Sik di Happiness, atau Joo Ji Hoon di Jirisan, tapi wajah kalemnya yang mirip Kim Seon Ho memikat pecinta drama Korea.

