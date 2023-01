5 Rekomendasi Drama China untuk Liburan Imlek, Komedi Romantis hingga Sejarah

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Hari Raya Imlek, Viu menyiapkan lima drama China yang akan membuat liburan Anda tidak berlalu begitu saja tanpa kesan. Drama ini cocok bagi Anda yang mungkin belum berencana keluar rumah dan ingin menghabiskan hari dengan tontonan seru.

Mulai dari kisah percintaan romantis yang dibalut komedi, sejarah, dan martial art. Berikut 5 drama China yang bisa disaksikan di Viu.

1. Flight to You

Drama China Flight To You. Foto: Dok. Viu

Drama Flight to You adalah tentang kisah kehidupan dua pilot pesawat komersil Luzhou Airlines dan berbagai situasi yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Seorang pilot wanita muda berbakat bernama Cheng Xiao (Tan Song Yun) sebenarnya sangat percaya diri dengan kemampuan menerbangkan pesawat. Namun, dia harus sabar menghadapi instruktur sekaligus kaptennya, Gu Nan Ting (Wang Kai) yang dingin dan disiplin.

Selain itu Cheng Xiao juga dihadapi pada tantangan untuk bisa bertahan di bidang pekerjaan yang didominasi oleh kaum pria. Dengan mengandalkan keahlian terbangnya dan sikap keras kepalanya, akhirnya Cheng Xiao bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja, bahkan sampai mendapatkan teman.

Setelah beberapa kali bekerja sama mengatasi bahaya dan kesulitan menjadi pilot, Gu Nan Ting lama-lama bisa mempercayai kemampuan Cheng Xiao. Bukan hanya itu, kedua pilot andal ini akhirnya saling jatuh cinta. Tapi, bisakah mereka melanjutkan perasaan suka mereka dan tetap professional dalam bekerja.

2. Please Feel at Ease Mr. Ling

Drama China Please Feel at Ease Mr. Ling. Foto: Dok. Viu

Apa yang terjadi bila Anda tiba-tiba harus menyelamatkan cowok cakep kaya raya yang terkena musibah? Mungkinkah Anda akan sebaik hati Gu An Xin (Zhao Lu Si) yang menawarkan cowok itu menginap di rumahnya? Jadi, drama Please Feel at Ease Mr. Ling bercerita tentang seorang gadis biasa bernama Gu An Xin yang bekerja sebagai pengantar barang. Suatu hari saat sedang mengantar barang, An Xin tidak sengaja bertemu Ling Yue (Lie Tae), seorang CEO kaya yang baru saja mengalami kecelakaan.

Karena mengira Ling Yue kecelakaan akibat kesalahannya, An Xin mengajaknya ke rumah untuk dirawat. Dia tidak tahu identitas asli Ling Yue yang merupakan pemilik perusahaan besar. An Xin bahkan sempat menganggap Ling Yue cowok yang bodoh. Sampai akhirnya setelah tinggal bersama beberapa lama, Ling Yue berkali-kali memperlihatkan kegeniusan otaknya. Ternyata Ling Yue mengalami kecelakaan akibat sedang terjebak dalam pertarungan sengit memperebutkan hak suksesi perusahaannya.

3. My Amazing Bride

Drama China My Amazing Bride. Foto: Dok. Viu

Semua wanita pasti berharap bisa menikah dengan laki-laki yang dia cintai. Begitu juga dengan Tang Dou Dou (Li Qin), seorang wanita miskin yang hidup di masa kedinastian China. Meskipun sudah dianggap perawan tua di masanya, Tang Dou Dou menolak menikah dengan sembarangan pria karena dia memiliki standar tinggi untuk calon suaminya.

Namun, suatu hari keluarga Tang mengalami kesulitan karena menghadapi tuntutan hukum. Untungnya, ada keluarga Zhuang yang menawarkan bantuan dengan syarat Tang Dou Dou mau menikah dengan putra pertama keluarga mereka, Chen Bai Nan (Jin Shi Jia). Melihat Chen Bai Nan adalah pemuda yang tampan, berpendidikan, bermartabat, Tang Dou Dou pun setuju untuk menikah dengannya.

Tapi, begitu pesta pernikahan selesai dilaksanakan, Chen Bai Nan berubah sikap seperti bocah berusia 8 tahun. Tang Dou Dou pun merasa ditipu dan meminta pernikahan dibatalkan. Tapi, dia tidak bisa mengembalikan uang pinjaman keluarga Zhuang yang telah digunakan untuk menyelamatkan keluarganya. Akhirnya Tang Dou Dou pun menerima tawaran ibu Chen Bai Nan untuk menikah dengan putranya selama setahun saja. Ternyata, selama menjadi istri Chen Bai Nan, Tang Dou Dou melihat ada yang janggal dengan penyakit mental suaminya.

4. Immortal Samsara

Immortal Samsara. Viu

Inilah kisah cinta kaum immortal dalam drama Immortal Samsara. Berkisah tentang Yan Dan (Yang Zi), keturunan terakhir dari suku kuno Kalajengking Berdaun Empat. Dia sangat istimewa karena seluruh tubuhnya merupakan harta harun yang bisa dijadikan obat-obatan. Dia dan adik kembarnya, Zhi Xi (Meng Zi Yi) mengubah diri menjadi manusia selama 1 abad sebelum akhirnya muncul di pesta perayaan Ibu Suri.

Nah, saat menjadi manusia, Yan Dan pernah jatuh cinta dengan manusia biasa bernama Ying Yuan (Cheng Yi). Namun, cintanya kandas di tengah jalan dan dia harus menyia-nyiakan 800 tahun hidupnya untuk melupakan Ying Yuan. Suatu saat dia bertemu dengan teman yang sangat supportif bernama Yu Mo (Ray Chang). Yu Mo mendorongnya untuk selalu berbuat baik.

Saat sedang membasmi kejahatan, mereka bertemu reinkarnasi dari Ying Yuan, yaitu seorang pemburu iblis, Tang Zhou. Keduanya lalu bersedia membantu Tang Zhou untuk menemukan empat artefak kuno yang bisa mengungkap berbagai misteri.

5. Meteor Garden

Drama China Meteor Garden. Foto: Dok. Viu

Siapa yang pernah menonton drama Taiwan terkenal Meteor Garden di tahun 2001? Drama tentang geng cowok super kaya F4 ini sudah berkali-kali diadaptasi di berbagai negara. Tidak kecuali versi China yang saat ini akan kita bahas dan tonton. Cerita dimulai tentang Dong Shan Cai (Shen Yue), seorang gadis biasa yang diterima jadi mahasiswa jurusan Gizi di Universitas Mingdae yang terkenal dengan para mahasiswanya yang kaya.

Suatu hari Dong Shan Cai tanpa sengaja bentrok dengan Dao Ming Si (Dylan Wang), pemimpin F4. F4 adalah geng elit yang terdiri dari empat cowok super kaya; Dao Ming Si, Hua Zelei (Darren Chen), Xi Menyan (Caesar Wu), dan Feng Meizuo (Connor Leong) yang menguasai kampus. Awalnya Shan Chai bermusuhan Dao Ming Si dan di-bully sama F4. Tapi, melihat kepribadian Shan Chai yang kuat, Dao Ming Si jadi jatuh cinta kepadanya.

