5 Reality dan Variety Show Korea yang akan Tayang di Netflix Selama 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menambah deretan reality dan variety show Korea yang akan tayang sepanjang 2023. Penggemar yang suka melihat hidup lewat sudut pandang karakter nyata akan dimanjakan dengan pilihan dari deretan reality show menarik, mulai dari dari ketahanan fisik, bertahan hidup dari serangan zombi, hingga permainan pikiran.

“Benar-benar ada banyak serial, film, atau acara tanpa naskah untuk semua orang dan kami tak sabar menanti acara Korea kami menghubungkan para penggemar yang berada di luar negeri dan di Korea," kata Don Kang, Wakil Presiden Konten (Korea).

Berikut 5 reality dan variety show Korea terbaru di Netflix:

1. Physical:100 (24 Januari 2023)

Tayangan hiburan tentang bertahan hidup yang ekstrem ini dirancang untuk menemukan tubuh terbaik dengan kemampuan fisik paling kuat. Lokasi syuting luas yang dirancang khusus untuk Physical:100 menghadirkan panggung untuk kompetisi intens di antara 100 laki-laki dan perempuan untuk menentukan satu orang dengan “tubuh sempurna”, terlepas dari usia atau jenis kelamin. Proses penyisihan hingga menyisakan satu kontestan terakhir menghadirkan kompetisi sengit dan menjadikan Physical:100 acara hiburan bertahan hidup yang sepenuhnya baru.

2. Siren: Survive the Island (Kuartal II)

Siren: Survive the Island. Dok. Netflix

Siren: Survive the Island adalah acara hiburan pertarungan bertahan hidup yang menampilkan 24 perempuan dengan kekuatan tempur tinggi dan pemikiran strategis. Mereka membentuk enam tim yang dibagi berdasarkan kelompok karier dan saling bertarung. Berjudul Siren, yang berarti “suara peringatan” dan “penggoda yang cantik”, acara ini menghadirkan sejumlah perempuan dari berbagai latar, termasuk petugas polisi, pemadam kebakaran, pengawal, pemeran pengganti, tentara wanita, dan atlet.

Sebuah tim akan menjadi pemenang setelah menjalani misi yang menguji batas ketahanan mereka. Selama tujuh hari dan enam malam, pertarungan mereka untuk bertahan hidup di pulau asing memerlukan permainan pikiran lihai dan kerja sama tim yang erat. Situasi ekstrem, kejutan, dan situasi tak terduga akan memperkuat acara ini. Luasnya lokasi di pulau besar yang tak berpenghuni, pengembangan plot yang asyik, cerita latar, serta hubungan di antara para peserta akan membuat pemirsa terpaku menyaksikan acara ini.

3. 19/20 (Nineteen to Twenty)

19/20 (Nineteen to Twenty) adalah reality show yang mengikuti kehidupan Generasi Z yang segar dan muda di minggu terakhir mereka berusia 19, tepat sebelum memasuki usia 20 tahun. Selama minggu terakhir itu mereka menghadiri “Sekolah 19” untuk mempelajari hal-hal praktis tentang kehidupan dewasa dan mempersiapkan diri menuju kedewasaan. Pada 1 Januari mereka tinggal di “Rumah 20” yang memisahkan mereka dari orang tua dan guru. Akan hadir momen-momen riang dan nostalgia yang tak terduga selama acara. Kyuhyun, aktris Kim Ji Eun, dan Lee Su Hyun dari AKMU menjadi pemandu acara. Acara ini lahir dari benak produser Kim Jae Won yang menorehkan sejarah dengan reality show Single’s Inferno.

4. Zombieverse (Kuartal III)



Zombieverse. Dok. Netflix

Di Zombieverse, peserta harus menyelesaikan misi untuk bertahan hidup di Seoul yang telah berubah menjadi dunia zombi. Tim artistik All of Us Are Dead dan koreografer laga zombi dari Kingdom bekerja di balik layar, meningkatkan antisipasi tentang seberapa realistis dan mencekam semesta zombi yang akan ditampilkan di acara ini. Upaya peserta untuk bertahan hidup hingga akhir dengan menyelesaikan misi seperti mencari makanan, transportasi, atau tempat yang aman; atau memutuskan apakah mereka akan menyelamatkan kolega yang telah terinfeksi oleh zombi akan menghadirkan ketegangan yang mengasyikkan.

5. The Devil’s Plan

Acara hiburan bertahan hidup bertema permainan pikiran ini memberikan hadiah hingga 500 juta won kepada sang pemenang, dari para peserta yang meliputi pesohor dan influencer. Permainan dimulai dengan saran sang iblis agar mereka melepas topeng media sosial dan mengungkap identitas yang sebenarnya. Acara ini disutradarai oleh maestro misteri Jeong Jong Yeon yang telah menghasilkan karya seperti Great Escape, dengan alur cerita menawan di setiap musim; The Genius yang memiliki plot kejutan di setiap episode; dan High School Mystery Club, dengan daya tarik tiada tara di antara para pesertanya. Banyak penggemar sangat menantikan kolaborasinya dengan Netflix, dan semua mata tertuju pada apa yang akan dihadirkan oleh Devil’s Plan.

