Kisah Debut The Beatles Merangsek Tangga Lagu Billboard Amerika 59 Tahun Lalu

TEMPO.CO, Jakarta -Hari ini 59 tahun lalu, tepatnya 18 Januari 1964, The Beatles membuat debut di tangga lagu Amerika Serikat. Saat itu, tembang bertajuk "I Want To Hold Your Hand" mampu merangsek ke posisi #45 hanya dua puluh tiga hari setelah dirilis. Hal itu menjadikan singel tersebut sebagai rekor penjualan tercepat dalam sejarah Capitol Records.

Baca :

Dilansir dari beatlesdaily.com, oncernya penjualan singel grup musik yang digawangi oleh John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr ini tidak hanya membuktikan kualitas mereka sebagai grup musik yang patut diperhitungkan. Rekor ini juga menandai dimulainya invasi grup band Inggris ke dalam industri musik Amerika Serikat.

Dirilis di Amerika Serikat pada 26 Desember, tak butuh waktu lama bagi singel "I Want To Hold Your Hand" untuk menjumpai para penggemarnya. Kurang dari satu bulan, singel tersebut segera merangsek ke papan tangga lagu Billboard.

Tak butuh waktu yang lama pula bagi singel tersebut untuk segera merajai papan tangga lagu Amerika Serikat. Pada 1 Februari 1964, "I Want To Hold Your Hand" telah mencatatkan diri berada di posisi pertama. Ini merupakan capaian perdana grup musik asal Inggris tersebut.

Hal ini menandai dimulainya popularitas The Beatles sebagai grup musik yang akan segera menjadi legenda. Rekor awal mereka segera diikuti dengan capaian-capaian lain di dalam dunia musik.

Pada 4 April 1964, The Beatles pun tercatat memegang lima tempat teratas di tangga lagu Amerika Serikat. Lagu-lagu yang memegang rekor tersebut antara lain "Can't Buy Me Love", "Twist and Shout", "She Loves You", "I Want to Hold Your Hand", dan "Please Please Me".

HAN REVANDA PUTRA

Baca juga :



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.