Wajah Shakira Jasmine Muncul di Times Square New York, Mulai Karier dari Ajang Pencarian Bakat

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Shakira Jasmine dipilih menjadi duta Spotify Indonesia untuk program Equal of the Month Januari 2023. Wajah Shakira terpampang di Billboard Times Square New York, Amerika Serikat selaku perwakilan dari Indonesia di program EQUAL pada Selasa, 17 Januari 2023 waktu setempat.

Sebagai duta EQUAL, lagu Shakira Jasmine yang berjudul Just A Crush Thing masuk ke dalam playlist Equal Indonesia dengan Shakira sebagai cover playlist-nya. Sebelumnya, lewat single Meant 2 Be yang berkolaborasi dengan Nuca, ia berhasil mencapai stream tertingginya di Spotify. Saat ini, lagu Meant 2 Be sudah didengarkan lebih dari 14 juta kali pada 2023 ini.

Kampanye Spotify EQUAL dimulai sejak 2021 dan mempunyai misi untuk mendorong kesetaraan gender yang berfokus perempuan di industri musik. Selain New York, Billboard Spotify EQUAL dari Shakira Jasmine juga tayang di beberapa titik di Jakarta. Bekerjasama dengan MRT Jakarta, Billboard ini tayang di empat titik diantaranya Stasiun Bundaran HI, Istora, Senayan dan Lebak Bulus. Kampanye ini diinisiasi oleh Musica Studio's dan didukung penuh oleh pihak Spotify.

Profil Shakira Jasmine

Perjalanan Shakira Jasmine sebagai musisi perempuan di industri tanah air dimulai dari usia remaja. Dia merintis kariernya dari ajang pencarian bakat pada 2016 lalu. Sukses dengan single terbarunya berjudul Just a Crush Thing yang telah dirilis pada akhir November 2022 lalu, solois muda berbakat ini membagikan cerita perjalanannya dalam meniti karier sedari usia muda hingga segala mimpi yang tengah dikejar.

“Lahir sebagai Libra pada 12 Oktober 2002 dan dibesarkan di kota kecil bernama Cimahi di Jawa Barat, aku dibesarkan dari pasangan seorang penari tradisional profesional yang hebat dan seorang musisi berbakat yang mengajari aku segalanya tentang musik,” kata Shakira dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 18 Januari 2023.

Shakira menjelaskan tentang darah seni yang mengalir deras dalam tubuhnya ini merupakan faktor pendukung terbesar bagi Shakira untuk mewujudkan esensinya dalam menghasilkan setiap karya. “Berkat dan talenta ini selalu aku syukuri, tetapi disisi lain faktor kekuatan doa dari orang tua yang berlatar belakang seni ini adalah kekuatan pendorong terbesarku. Masih terekam betul memori saat mendiang ayahku dulu memainkan lagu dari penyanyi Jepang Utada Hikaru, Coldplay hingga band Queen di ruang tamu rumah kami," katanya.

Momen Terberat dalam Perjalanan Karier Shakira Jasmine

Gadis berdarah Sunda ini pernah mengikuti audisi untuk suatu ajang pencarian bakat menyanyi hingga di tingkat nasional. Menurutnya, pengalaman berharga tersebut adalah salah satu momen terberatnya karena di saat yang bersamaan sang ayah harus kembali menghadap sang pencipta setelah kalah berjuang melawan penyakit serius pada saat itu.

Dalam keadaan berduka dan tertekan dengan tantangan baru yang harus dihadapi, ia mendapat penawaran serius label musik besar untuk bergabung menjadi salah satu penyanyinya. Shakira remaja tidak pernah membayangkan bahwa hal ajaib seperti ini akan terjadi di saat ia bahkan tidak tau harus berbuat apa.

“Sekarang, aku sangat bersyukur akan banyaknya kegiatan yang dapat aku lakukan sebagai wadah terbaik untuk aku belajar, dari mulai bermain film, menjadi pembawa acara dalam berbagai program televisi, menulis lagu, memproduksi musik aku sendiri, menjadi mahasiswa nutrisi, dan masih banyak lagi”, ungkap Shakira.

Dirinya merasa diberkati dengan kehadiran dan dukungan yang menyeluruh dari pihak keluarga serta semua orang yang tetap bersamanya bahkan mungkin hingga akhir waktu. “Dalam usiaku yang akan menapaki 21 tahun, aku kira bintang akan selalu berdampingan dengan bulan di angkasa luar sana. Tapi menurutku, mereka ditakdirkan bersama dalam senar gitarku,” kata Shakira.

