Konser Kygo di Jakarta 17 Maret 2023, Harga Tiket Mulai Rp 800 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - Produser musik dan DJ Kygo akan menggelar konser di Sunset Beach – Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada Jumat, 17 Maret 2023. Penampilan Kygo di Jakarta turut menghadirkan Special Guests, yaitu Frank Walker, Winky Wiryawan, Devarra dan Thincut.

Dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 18 Januari 2023, Red Line Kreasindo dan Sound Rhythm selaku penyelenggara dan promotor menyatakan bahwa acara bertajuk Kygo in Jakarta Indonesia 2023 ini khusus untuk usia 18 tahun ke atas atau khusus dewasa.

Tiket konser Kygo di Jakarta akan mulai tersedia dan dapat dibeli mulai Sabtu, 21 Januari 2023 pukul 10.00 WIB hanya melalui situs www.kygoinjakarta.com. Harga tiket mulai dari Rp 800.000 untuk GA hingga Rp 1.000.000 untuk VIP Standing dan tersedia juga VIP SOFA (hanya melalui Reservasi).

Kygo Rilis Album Terbaru



Kygo sebelumnya telah merilis album terbarunya yang diberi judul Thrill Of The Chase pada November 2022 melalui RCA Records. Studio album ke-4 tersebut berisi lagu–lagu pilihan dimana sebelumnya pada tahun 2020 Kygo telah merilis Studio album ke-3 yang berjudul Golden Hour, Studio album ke-4 yang bertajuk Thrill Of The Chase menampilkan koleksi lagu–lagu pilihan sepanjang karir musik Kygo dalam beberapa tahun terakhir, dalam lagu-lagu tersebut selalu menampilkan ciri khasnya memainkan alat musik Piano dalam setiap eksperimen lagu-lagu yang diciptakannya.

Dalam album terbarunya tersebut berisi 14 lagu yang berkolaborasi dengan musisi-musisi ternama seperti X Ambassadors, DNCE, Lukas Graham, Sam Feldt, Plested, Dean Lewis, Calum Scott dan masih banyak lagi. Pada album Thrill Of The Chase Kygo menampilkan unsur lagu yang dinamis, disko, dengan sentuhan musik house seperti pada lagu Dancing Feet dan Fever serta lagu yang penuh perasaan dengan melodi yang merdu pada lagu Lost Without You dan Freeze.

“Album Thrill of The Chase berisi lagu-lagu koleksi pilihan saya dalam dua tahun terakhir, lagu-lagu tersebut saya ciptakan pada masa Covid hingga lagu terakhir yang dibuat di Los Angeles, saya berkesempatan untuk memainkan atau sedikit mempromosikan lagu-lagu baru yang belum dirilis tersebut pada saat penampilan manggung/show dan feedbacknya sungguh luar biasa. Beberapa lagu dalam album Thrill Of The Chase sangat berbeda dari lagu-lagu yang pernah saya ciptakan sebelumnya, dan saya sangat senang akhirnya semuanya bisa mendengarkan album saya secara keseluruhan," kata Kygo.

Sebelumnya, Kygo tampil sebagai headliner pada beberapa festival musik ternama seperti Life is Beautiful, Lollapalooza, Bottlerock dan sold-out show di Ullevaal Stadion di Oslo. Pada penampilan sebelumnya Kygo selalu membawakan beberapa lagu terbarunya yang terdapat dalam album Thrill Of The Chase untuk para fans pendukung setianya saat tampil di Madison Square Garden di New York. Pada tahun ini Kygo akan kembali menjalankan tur musiknya di Amerika dan Australia dan akan singgah ke Jakarta, Indonesia pada Maret nanti.

