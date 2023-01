Madonna Gelar Tur Konser di Amerika hingga Eropa untuk Rayakan 40 Tahun Berkarya

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Madonna akan menggelar tur konser di 35 kota di Amerika Utara hingga Eropa untuk merayakan lebih dari 40 tahun berkarya di industri musik. Penyanyi berusia 64 tahun itu mengaku sangat bersemangat memberikan pertunjukan terbaik untuk penggemarnya.

"Saya bersemangat untuk mengeksplorasi lagu sebanyak mungkin dengan harapan dapat memberikan pertunjukan yang telah ditunggu-tunggu penggemar," kata Madonna melalui pernyataannya, menurut laporan Variety yang disiarkan pada Selasa, 17 Januari 2023 waktu setempat.

Melalui media sosial dan kanal YouTube pribadinya, Madonna membagikan video promosi pengumuman tur konser yang menampilkan Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Diplo, Bob the Drag Queen, Kare Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre, hingga Amy Schumer. Pihak penyelenggara mengatakan bahwa tur konser akan menyoroti katalog musik Madonna selama lebih dari 40 tahun terakhir.

Madonna: The Celebration Tour Dimulai dari Kanada

Tur konser bertajuk Madonna: The Celebration Tour ini diproduksi oleh Live Nation. Tur akan dimulai pada 15 Juli 2023 di Rogers Arena di Vancouver, Kanada, serta akan berakhir pada 1 Desember 2023 di Amsterdam, Belanda. Bob the Drag Queen alias Caldwell Tidicue akan menjadi bintang tamu istimewa di semua tanggal tur tersebut.

Tiket konser akan dijual mulai Jumat, 20 Januari 2023 pukul 10.00 waktu setempat melalui halaman madonna.com/tour. Tiket pra-jual atau pre-sale juga tersedia mulai Selasa, 17 Januari 2023 waktu setempat, bagi pemegang kartu Citi dan anggota klub penggemar resmi Madonna.

Profil Singkat Madonna

Madonna Louise Ciccone dikenal sebagai penyanyi pop legendaris asal Amerika serikat yang terkenal di era 1980-1990-an. Penyanyi yang memiliki julukan Ratu Pop ini lahir pada 16 Agustus 1958. Madonna lahir di Bay City, Michigan, dari orang tuanya, Silvio Tony Ciccone dan Madonna Fortin. Ayahnya adalah putra seorang imigran Italia dan seorang insinyur pertahanan. Sedangkan ibunya wanita keturunan Prancis Kanada, seorang teknisi x-ray dan mantan penari.

Pada 1983 Madonna memproduksi full albumnya yang sukses dengan singel hit Borderline, Lucky Star dan Holiday. Kehidupan profesionalnya terus berkembang pesat. Pada Januari 2008, ia dinobatkan sebagai musisi wanita terkaya di dunia oleh majalah Forbes. Tak hanya menyanyi dan berakting, Madonna juga seorang penulis dan produser eksekutif sebuah film dokumenter tentang kehidupan anak yatim piatu AIDS Malawi, berjudul I Am Since We Are dan film Filth and Wisdom yang rilis pada 2008.

