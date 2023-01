Bersinar di Kancah Internasional, Film Autobiography akan Tayang 19 Januari 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Film Autobiography akan tayang di bioskop secara luas mulai Kamis, 19 Januari 2023. Salah satu film yang sudah ditunggu penayangannya sejak 2022 ini direncanakan tayang di lebih dari 25 kota di seluruh Indonesia.

Selain memastikan tanggal penayangannya, film Autobiography juga merilis video musik dari OST mereka yang berjudul Ambilkan Bintang. Lagu Ambilkan Bintang dinyanyikan oleh Sal Priadi, solois yang namanya sudah tidak asing di kancah musik Indonesia. Dalam video musik Ambilkan Bintang produksi KawanKawan Media ini, Sal Priadi berkolaborasi dengan sutradara Anggun Priambodo dalam menciptakan visual video musik yang serasi dengan lagu Ambilkan Bintang.

Autobiography Raih Banyak Penghargaan di Berbagai Festival Film

Sebelum tayang secara luas di bioskop Indonesia, film Autobiography sempat melakukan penayangan terbatas pada kompetisi Jogja-Netpac Asia Film Festival 2022. Antusiasme penonton terhadap film Autobiography terlihat saat gelaran tersebut. Setelah dua jadwal penayangan utama yang tiketnya habis dalam waktu kurang dari 30 menit.

Dari keikutsertaannya, Autobiography meraih penghargaan tertinggi Golden Hanoman Award. Selain itu, Film Autobiography juga mendapatkan Piala pada malam penganugerahan Festival Film Indonesia 2022 dalam kategori Penulis Skenario Asli Terbaik. Prestasi-prestasi tersebut juga dipastikan membuat antusiasme dan rasa penasaran penonton Indonesia terhadap film Autobiography tinggi.

Selain di level nasional, film Autobiography juga bersinar di kancah internasional. Film yang diproduksi Kawankawan Media, diproduseri Yulia Evina Bhara ini sekaligus menjadi debut film panjang sutradara Makbul Mubarak. Beberapa penghargaan yang diterima film Autobiography sebelumnya antara lain, The International Critics Prize for Best Film in Orizzonti from the International Federation of Film Critics (FIPRESCI) Venice Film Festival 2022, Feature Fiction Award Winner Adelaide Film Festival Winner 2022, Grand Prize Winner-TOKYO FILMeX International Film Festival 2022, Best Screenplay-Asia Pacific Screen Awards 2022, NETPAC Award-Taipei Golden Horse Film Festival 2022, Asian Cinema Observer Recommendation Award, Taipei Golden Horse Film Festival 2022, Aluminium Horse Award for Best Directorial Debut at the Main Competition Section, Stockholm International Film Festival 2022, dan masih ada beberapa penghargaan bergengsi lainnya.

Sinopsis Autobiography

Autobiography bercerita tentang sosok Rakib (diperankan oleh Kevin Ardilova) dengan ayahnya di penjara dan saudara laki-lakinya di luar negeri untuk bekerja, Rakib bekerja sebagai pengurus rumah tangga tunggal di sebuah rumah kosong milik Purna (Arswendy Bening Swara), seorang pensiunan jenderal yang klan keluarganya telah mengabdi selama berabad-abad di sebuah kota pedesaan di Indonesia.

Setelah Purna kembali ke rumah untuk memulai kampanye pemilihan Bupati, Rakib terikat dengan lelaki tua itu, yang menjadi mentor dekat dan figur ayah, dan menemukan panggilannya sebagai asisten Purna dalam pekerjaan dan kehidupan. Ketika poster pemilihan Purna ditemukan dirusak suatu hari, Rakib tidak ragu untuk melacak pelakunya, memicu rantai kekerasan yang meningkat.

Film panjang pertama sutradara dan penulis skenario Makbul Mubarak ini dibintangi oleh antara lain Kevin Ardilova, Arswendy Bening Swara, Lukman Sardi, Yusuf Mahardika, Rukman Rosadi, Yudi Ahmad Tajudin, Haru Sandra, dan Alm. Gunawan Maryanto.

