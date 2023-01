Boo Seungkwan SEVENTEEN Genap 24 Tahun, Bagaimana Sosok Gadis Idamannya?

TEMPO.CO, Jakarta -Boo Seungkwan SEVENTEEN adalah penyanyi dan vokalis utama dalam grup SEVENTEEN dengan kepribadiannya yang lucu dan ceria. Kemarin Seungkwan genap 25 tahun. Dia lahir pada 16 Januari 1998.

Seungkwan melakukan debut resminya sebagai anggota SEVENTEEN pada 26 Mei 2015. Ia menjalani training sebagai idol selama lebih dari 3 tahun. Seungkwan memiliki beberapa nama panggilan, seperti Mr. Mic, MC Boom, DJ Boo, dan Diva Boo.

Ihwal Makna Nama Seungkwan

Mengutip dari kpopping, makna di balik nama asli Seungkwan adalah Boo artinya dewasa, Sung artinya sukses dan kwan artinya murah hati. Dia ingin berusaha keras untuk bermurah hati dan suka memberi energi kepada orang lain.

Dia lahir di Busan, tapi telah tinggal di Jeju, Korea Selatan sejak masih kecil. Seungkwan memiliki 2 kakak perempuan bernama Boo Jinseol dan Boo Sojeong.

Awal berkarir ialah sejak ia mengikuti audisi dengan lagu Last Love milik Kim Bum Soo yang menggambarkan dirinya. Selain kehebatan vokal dalam bernyanyi, ia memiliki hobi bermain bola voli, kaligrafi, bola basket.

Seungkwan pernah berpartisipasi dalam berbagai acara seperti Amazing Saturday dan Racket Boys.

Selain sebagai anggota Seventeen, Seungkwan juga pernah debut dalam sub-unit Seventeen bersama Hoshi dan DK. Ketiganya tergabung dalam grup SVT BSS (BooSeokSoon) dan telah merilis single pertamanya berjudul Just Do It.

Tak hanya sukses meraih sejumlah penghargaan bersama Seventeen. Seungkwan juga pernah masuk nominasi dan membawa pulang penghargaan sebagai prestasi individunya seperti MBC Entertainment Awards tahun 2018 sebagai pemenang untuk kategori Rookie Award dalam acara King of Mask Singer.

Juga menjadi pemenang untuk kategori Rookie Award (Talk) dalam acara Unexpected Q.

Dia bergabung dengan Pledis Entertainment pada Juni 2012. Sudah lebih dari 10 tahun tapi dia melakukan kegiatan musikal dan solo. Seungkwan ingin sukses sebagai penyanyi dan kemudian menunjukkan aktivitas solonya.

Dalam ajang Fandom School Awards ia menjadi pemenang untuk kategori Best OST singer untuk Kind of Love OST drama Mother.

Ketakutan terbesarnya tidak mendapat perhatian sama sekali sehingga ia sering kali menjadi pembuat mood untuk anggota SEVENTEEN.

Sejak kecil, karakternya tidak berubah sama sekali, masih suka menyanyi dan membuat orang tertawa. Tipe gadis idealnya Boo Seungkwan SEVENTEEN adalah gadis santai dengan mata besar dan bisa menjadi teman setia baginya.

MALINI

