Mengenal Sidharth Malhotra, Perjalanan Kariernya sebagai Model hingga Aktor Bollywood

TEMPO.CO, Jakarta - Sidharth Malhotra lahir pada 16 Januarii 1985. Mengutip Times of India, Sidharth Malhotra selebritas bukan dari keluarga film. Ayahnya dokter. Ibunya berprofesi sebagai guru.

Aktor Bollywood itu menempuh pendidikan sekolah dasar dan menengah di Sekolah Don Bosco Delhi dan Birla Vidya Niketan. Ia melanjutkan studi di Bhagat Singh College di New Delhi. Menjelang lulus kuliah, Malhotra mengikuti pertunjukan model untuk mendapat penghasilan.

Perjalanan karier Sidharth Malhotra

Setelah bertemu dengan koordinator model, dia memutuskan untuk menekuni bidang modeling sebagai profesi sepenuhnya. Pada usia 18 tahun, ia memulai kariernya sebagai model.

Malhotra pun mulai mencoba kompetisi Mr. Gujarat pada 2007. Ia pernah menempati posisi kedua dalam turnamen Gladrags Big supermodel and Manhunt pada 2007. Malhotra terpilih sebagai Gladrags Face of the Year pada 2009. Setelah itu, ia mulai tampil mengisi sejumlah iklan di televisi.

Sidharth Malhotra mulai menjadi model untuk perusahaan besar setelah memenangi beberapa kontes. Dia telah berjalan sebagai model untuk desainer seperti Roberto Cavalli dan telah menjadi sampul Vogue India. Dia sering bepergian, mengunjungi kota-kota seperti New York, Milan, dan Paris untuk mengikuti berbagai peragaan busana.

Sejak kecil, Sidharth Malhotra sudah menyukai perfilman dan bercita-cita menjadi aktor. Keluarganya tidak mendukung keinginannya itu. Sebab, Malhotra diharapkan bisa menjadi insinyur atau pebisnis.

Namun, ia tetap ingin meneruskan kariernya di bidang perfilman. Malhotra pernah bekerja sebagai asisten sutradara Karan Johar dalam film My Name Is Khan (2010). Mengutip IMDb, ia melakukan debut aktingnya dengan peran utama dalam drama komedi Student of the Year (2012).

Malhotra pun menerima Penghargaan Filmfare untuk nominasi Debut Pria Terbaik. Dia dikenal karena karyanya dalam film seperti Ek Villian (2014), Hasee Toh Phasee (2014), Kapoor and Sons (2016) dan Marjaavaan (2019).

Malhotra pernah menerima penghargaan sebagai aktor termasuk South Africa Film and Television Awards untuk Debut Actor of the year- Male (2013), Big Star Entertainment award untuk Most Entertaining Actor in A Romantic Film-Male (2014).

