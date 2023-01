Mengenal dan Menilik Perjalanan Karier Hyungwon Monsta X

TEMPO.CO, Jakarta - Chae Hyungwon selebritas Korea Selatan atau idola K-pop yang lahir pada 15 Januari 1994. Hyungwon menjadi trainee di Starship Entertainment ketika ia masih bekerja sebagai model untuk berbagai peragaan busana, seperti W Hotel dan Ceci Fashion Show. Pada Desember 2014, ia berkompetisi di acara Mnet, No.Mercy. Pada acara tersebut pula, grup pria hip-hop baru, Monsta X memulai debutnya.

Mengutip Korea Herald, pada 14 Mei 2015, secara resmi, Hyungwon memulai debutnya dengan Monsta X setelah merilis EP Trespass. Satu tahun kemudian, ia muncul di video musik K.Will dengan judul You Call It Romance. Di video musik tersebut, penampilan Hyungwon mendapat pujian lantaran memberikan suasana yang selaras dengan drama video musik tersebut.

Perjalanan karier Hyungwon

Mengutip Yonhap, pada Maret 2017, Hyungwon melakukan debut akting dengan Please Find Her yang ditayangkan di KBS2. Dua bulan kemudian, Hyungwon memulai aktivitasnya sebagai DJ dengan nama panggung DJ H.ONE dan menyajikan penampilannya di KCON 2017 Jepang bersama DJ Justin Oh.

Pada September 2017, single pertama Hyungwon berkolaborasi dengan DJ Justin Oh berjudul Bam!Bam!Bam! berhasil dirilis. Penghujung 2017, ia merilis single bagian dari karyanya di acara TV Mix and the City dengan DJ Justin Oh sebagai produser berjudul 1(One) dan Just One More yang diproduksi oleh Cash Cash, bersama Jessi, Hyomin, Tritops, Jimin, dan Xie, sebagaimana dilansir Naver.

Pada Juni 2018, Hyungwon pernah menjadi salah satu pengisi acara di festival EDM Ultra Music Festival Korea yang diadakan di Everland Speedway, Seoul. Satu bulan kemudian, ia merilis single My Name yang bekerja sama dengan DJ asal Belanda, Jimmy Clash. Ia juga melanjutkan kolaborasinya dengan Hongbin dengan merilis lagu Cool Love.

Pada 2020, Hyungwon berpartisipasi langsung dalam penulisan, penyusunan, dan aransemen lagu Nobody Else milik Monsta X yang kembali menggandeng DJ Justin Oh. Pada awal 2021, lagu tersebut menempati posisi sepuluh besar di tangga lagu Billboard World Digital Song Sales, seperti tertulis dalam Billboard.

Pada Juni 2021, Hyungwon dan Minhyuk terpilih sebagai pemeran baru untuk YouTube Inssa Oppa. Mereka berduamemperkenalkan tren terbaru dan produk toko global G-Market dalam format hiburan.

Hyungwon menghasilkan beberapa karya yang berkolaborasi bersama artis lainnya. Adapun di antaranya merilis single Summer Taste bersama anggota Brave Girls dan anggota Ateez menjalankan siaran Radio Idol MBC bersama Joohoney, membintangi serial web musikal Fly Again, dan merilis soundtrack berjudul Picture.

Pada Maret 2022, Hyungwon dan Minhyuk kembali untuk musim keenam Inssa Oppa dan menampilkan drama situasional dengan berbagai tema. Pada September 2022, Hyungwon berperan sebagai karakter utama dalam drama baru JTBC, President Idol Mart.

Ia juga pernah berpartisipasi dalam toko pop-up Tommy Hilfiger di Cheongdam-dong, Seoul untuk memamerkan koleksi kapsul. Saat itu, ia bekerja sama dengan Richard Quinn, pemenang Queen Elizabeth II British Design Award bersama Nayeon dari Twice, seperti dikutip Newsquest. Berita terbaru dari Hyungwon, ia menghadiri acara kolaborasi Louis Vuitton dan Yayoi Kusama yang diadakan di Gangnam-gu, Seoul.

