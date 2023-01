Profil Radiohead yang Sebelumnya Bernama On A Friday

TEMPO.CO, Jakarta - Radiohead adalah sebuah grup musik rock asal Britania Raya yang beranggotakan Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood, dan Phil Selway. Grup ini berdiri di Abingdon, Oxfordshire, Inggris pada 1986.

Mengutip nme.com sebelum bernama Radiohead, tahun 1986 Thom Yorke, Jonny Greenwood, Phil Selway dan Ed O’Brien membentuk band bernama On A Friday kemudian mereka tampil pertama kali di Oxford’s Jericho Tavern.

Tahun 1991, band ini menandatangani kontrak dengan EMI Records dan mengubah nama mereka menjadi Radiohead. Single Creep, merupakan single pertamanya yang dirilis pada 1992, menyusul debut albumnya Pablo Honey (1993). Meski dianggap kurang sukses dipasaran, Radiohead tetap eksis dan terus bekarya.

Laman Imbd.com menjelaskan, kesuksesan terukir setelah album keduanya The Bends (1995) dirilis. Album ini menampilkan Street Spirit (Fade Out) yang menjadi hit dan memuncak Nomor Lima di tangga lagu Inggris. Dua tahun berselanh, disusul perilisan album ketiga mereka OK Komputer (1997). Band ini memulai tur dunia untuk mendukung album tersebut lalu menggarap film dokumenter tur Meeting People Is Easy’.

Usai tunaikan perjalanan dunia, mereka rehat dari dunia musik. Lagi pula, pelirisan album OK Computer memberikan tekanan pada band sehingga mereka hampir bubar.

Hilang penat, Radiohead pada tahun 1999 mulai merekam lagu-lagu yang akan menjadi dua album mereka berikutnya yaitu Kid A (2000) dan Amnesiac (2001) dengan produser Nigel Godrich.

Disebutkan laman allmusic.com pada musim panas 2001, band ini menyelenggarakan festival di South Park Oxford, mengundang Sigur Ros dan Supergrass. Musim panas selanjutnya band ini manggung di Portugal dan Spanyol, menampilkan lagu-lagu yang akan muncul di album berikutnya Hail To The Thief yang kemudian dirilis pada Juni 2003.

Awal tahun ini, Radiohead akan kembali gelar tur dan konser usai lima tahun vakum menyapa penggemar. Reuni ini akan menandai dua dekade dirilisnya Hail To The Theif.

NOVITA ANDRIAN

