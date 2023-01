The Glory Makin Populer, Penulis Naskah Dilaporkan Dapat Bayaran Rp 1,2 Miliar per Episode

TEMPO.CO, Jakarta - Popularitas The Glory semakin besar dan terus menjadi perbincangan hangat di kalangan drama Korea yang tidak sabar menanti penayangan bagian keduanya. Dengan cerita yang tak biasa mengenai aksi balas dendam, membuat penonton penasaran dengan bayaran yang diterima oleh penulis naskah The Glory, Kim Eun Sook.

Pada Kamis, 12 Januari 2023, sebuah unggahan di komunitas online menarik perhatian bahwa penulis Kim Eun Wook mendapat bayaran lebih dari 100 juta won atau setara dengan Rp 1,2 miliar per episode. The Glory terdiri dari 16 episode yang terbagi menjadi dua bagian.

Sebelum The Glory, Kim Eun Sook telah menjadi penulis terkenal dan mapan di industri hiburan. Dia dikenal dengan serial paling populer seperti Lovers in Paris, On Air, Secret Garden, Descendents of the Sun, The Heirs, Guardian: The Lonely and Great God alias Goblin, Mr. Sunshine, dan banyak lagi.

Kim Eun Sook Sebelum Jadi Penulis Terkenal

Pada 2019, program hiburan Heard It Through The Grapevine di Channel A menyebutkan jumlah bayaran yang diterima Kim Eun Sook untuk pekerjaannya. Selama waktu itu, seorang reporter mengungkapkan Kim Eun Sook harus membiayai sekolahnya sendiri dan terpaksa terlambat mendaftar ke perguruan tinggi.

Penulis naskah The Glory, Kim Eun Sook. Foto: YouTube Netflix Korea

"Penulis Kim masuk perguruan tinggi lima tahun lebih lambat dari rekan-rekannya karena dia harus mendapatkan uang untuk membayar uang sekolahnya. Setelah lulus, dia menulis naskah drama di Daehak-ro, tapi dia adalah seorang penulis yang tidak dikenal, jadi dia tidak punya penghasilan tetap," kata reporter tersebut.

Dikatakan bahwa gaji pertama yang diterima penulis Kim Eun Sook dari perusahaan produksi drama adalah 700 ribu won. "Sejak saat itu, Lovers in Paris mencatat rating pemirsa sebesar 57,6 persen dan biaya naskah per episode meningkat menjadi 30 juta won. Dengan popularitas Goblin, biaya manuskripnya meningkat menjadi 70 - 80 juta won per episode. Sekarang, lebih dari 100 juta won per episode," kata reporter tersebut.

Pujian Netizen, Kim Eun Sook Dianggap Layak Dapat Bayaran Besar

Netizen salut dengan perjalanan karier Kim Eun Sook yang tidak mudah. Mereka setuju jika Kim Eun Sook mendapatkan bayaran mahal karena karyanya memang sangat bagus dan disukai banyak penonton.

"Setelah mendengar ceritanya, sepertinya dia mengalami banyak hal dan banyak menderita ketika dia masih muda. Jadi itu adalah hasil dari kerja kerasnya," tulis netizen. "Dia pantas mendapatkan bayaran itu, semua dramanya sangat bagus," tulis netizen. "Saya ingin berteman dengan penulis Kim Eun Sook," tulis netizen. "Saya tidak sabar menunggu The Glory Part 2," tulis netizen. "Saya suka Goblin dan Mr. Sunshine. Itu adalah dua drama favorit saya dalam hidup saya," tulis netizen.

Penulis Kim Eun Sook semakin dipuji atas penulisan skenarionya untuk The Glory, yang mengikuti kisah Moon Dong Eun, seorang korban kekerasan sekolah yang mendedikasikan hampir dua dekade untuk merencanakan balas dendam terhadap pelakunya. Drama ini juga mendapat banyak perhatian saat Kim Eun Sook bertemu kembali dengan aktris Song Hye Kyo untuk pertama kalinya dalam 6 tahun setelah Descendents of the Sun.

ALLKPOP

