5 Film yang Diangkat dari Novel Best Seller, Tonton Yuk!

TEMPO.CO, Jakarta - Novel adalah sebuah karya sastra yang berisikan cerita atau peristiwa kehidupan seseorang. Tingginya peminat karya sastra satu ini, membuat sejumlah novel mendapat julukan best seller atau penjualan terbaik karena dapat menjual ratusan ribu eksemplar dalam beberapa periode tertentu. Tak hanya itu, novel best seller sering diangkat ke dalam sebuah film.

Film yang Diangkat dari Novel Best Seller

Banyak rumah produksi yang membuat film berdasarkan novel best seller. Tak ayal, film yang berangkat dari novel best seller ini juga meraih jumlah penonton yang fantastis. Lantas, apa saja film yang diangkat dari novel best seller Indonesia? Yuk, simak informasinya di bawah ini.



1. Laskar Pelangi

Andrea Hirata dalam sampul novel Laskar Pelangi. (net)

Film Laskar Pelangi adalah sebuah film karya adaptasi dari novel yang ditulis oleh Andrea Hirata dengan judul yang sama. Film ini kemudian dirilis pada 26 Desember 2008 di bawah garapan Sutradara Riri Riza. Film ini diperankan oleh Cut Mini, Slamet Rahardjo, Mathias Muchus, dan sederet aktor lainnya, naskah film ini ditulis oleh Salman Aristo yang juga merupakan penulis naskah film Ayat-Ayat Cinta.

Film ini berhasil bertahan lebih dari enam bulan di seluruh bioskop Tanah Air. Hingga Maret 2009, film dari novel best seller Laskar Pelangi telah ditonton oleh 4.6 juta orang. Angka ini merupakan sebuah prestasi dan menjadikan Laskar Pelangi sebagai film terbanyak yang ditonton pada masa itu.



2. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Dok. Netflix

Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas adalah film adaptasi dari novel karya Eka Kurniawan dengan judul yang sama. Novelnya pertama kali dirilis pada 2014. Beberapa tahun setelah perilisan novelnya, rumah produksi Palari Films mengangkat novel ini menjadi sebuah film layar lebar. Film ini pun dibuat di bawah arahan sutradara Edwin serta produser Muhammad Zaldy serta Meiske Taurisia.

Film drama aksi ini diperankan oleh Marthino Lio, Ladya Cheryl, Sal Priadi, Reza Rahardian, dan Ratu Felisha. Bahkan, film ini pertama kali ditayangkan dalam segmen Concorso Internazionale pada ajang Locarno International Film Festival 2021 di Swiss.



3. Dilan 1990

Proses pembuatan film Dilan 1990. YouTube

Nama Milea dan Dilan pasti sudah tidak asing lagi bagi pencinta film dan novel Tanah Air. Bagaimana tidak, kedua nama tokoh tersebut berasal dari novel populer karya Pidi Baiq, Dilan: Dia Adalah Dilanku Tahun 1990. Tak hanya satu, Pidi Baiq juga membuat novel ini menjadi novel seri dengan dua tambahan novel lain, yaitu Dilan: Dia Adalah Dilanku Tahun 1991, dan Milea: Suara dari Dilan. Ketiga novel ini sukses menjadi best seller dan diangkat juga ke dalam layar lebar. Seri pertama dari novel Pidi Baiq ini pertama kali dirilis pada 25 Januari 2018 dengan Iqbaal Ramadhan dan Vanesha Prescilla sebagai pemeran utamanya.



4. Imperfect: Cinta, Karier & Timbangan

Adegan film Imperfect: Karier, Cinta, dan Timbangan. Foto: Dok. Starvision Plus

Mengangkat tema tentang body shaming dan kesulitan yang harus dihadapi oleh penderitanya, Meira Anastasia berhasil membuat novelnya menjadi best seller dan menginspirasi banyak orang. Novel yang memiliki judul asli Imperfect: A Journey to Self-Acceptance ini difilmkan oleh Starvision dengan Ernest Prakasa sebagai sutradaranya. Tak hanya berperan sebagai sutradara, Ernest Prakasa juga merupakan suami dari Meira Anastasia. Film ini ditayangkan pertama kali pada 19 Desember 2019 lalu.



5. KKN di Desa Penari

Salah satu adegan di film KKN di Desa Penari. (YouTube - MD Pictures)

Film yang diangkat dari novel best seller yang selanjutnya adalah KKN di Desa Penari. Pada awalnya, cerita tentang kegiatan KKN alias kuliah kerja nyata ini sempat viral di media sosial Twitter beberapa tahun lalu. Kemudian, Simpleman sebagai penulis dan pemilik cerita tersebut menerbitkan kisahnya ke dalam sebuah buku dengan judul yang sama dan menjadi best seller Indonesia. Karena kesuksesan novelnya, rumah produksi MD Pictures mengangkat cerita ini menjadi film layar lebar yang dirilis pada 30 April 2022 lalu. Hingga Januari 2023, sudah lebih dari 10 juta orang yang menonton film KKN di Desa Penari. Bahkan, film ini menjadi film horor terlaris sepanjang masa.

Kamu sudah nonton film dari novel best seller yang mana saja?

RADEN PUTRI