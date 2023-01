Putri Tunggal Elvis Presley Meninggal Dunia Karena Gagal Jantung

TEMPO.CO, Jakarta - Anak satu-satunya musisi dan putri tunggal Elvis Presley, Lisa Marie Presley meninggal dunia pada Kamis 12 Januari 2023. Putri legenda rock 'n' roll ini meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit di Los Angeles akibat gagal jantung, seperti disiarkan Reuters, Jumat 13 Januari 2023.

Ia meninggal pada usia 54 tahun. Kabar itu dikonfirmasi oleh ibunya, Priscilla Presley, lewat pernyataan. "Dia adalah perempuan paling kuat dan penuh cinta yang saya kenal. Kami minta privasi untuk menghadapi kehilangan ini," kata Priscilla.

Mantan suaminya, Danny Keough, yang tinggal bersamanya telah melakukan CPR hingga paramedis tiba di rumah. Dua hari sebelumnya, Lisa Marie Presley dan Priscilla menghadiri acara Golden Globes di Los Angeles untuk mendukung biopik "Elvis" yang dibintangi oleh Austin Butler.

Lisa lahir pada tahun 1968. Dia baru berusia sembilan tahun ketika Elvis meninggal di Graceland pada 1977. Karier musiknya dimulai dengan debut album tahun 2003 "To Whom It May Concern", disusul dengan "Now What" dua tahun kemudian yang sama-sama masuk daftar Top 10 tangga album Billboard 200.

Elvis Presley dan Priscilla menggendong putrinya, Lisa Marie pada Februari 1968. Wikipedia

Album ketiganya, "Storm and Grace", dirilis pada 2012.

Lisa Marie Presley menikah empat kali, dia menikahi bintang pop Michael Jackson pada 1994, hanya 20 hari setelah bercerai dengan suami pertamanya, musisi Danny Keough.

Mereka bercerai pada 1996 ketika Jackson dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Lisa Marie Presley juga menikahi aktor Nicholas Cage, penggemar berat ayahnya, pada 2002. Empat bulan kemudian Nicholas Cage meminta untuk bercerai.

Pernikahan keempatnya adalah dengan gitaris dan produser musik Michael Lockwood. Perceraian mereka diresmikan pada 2021.

Lisa memiliki empat anak. Putra satu-satunya, Benjamin Keough, meninggal pada 2020 di usia 27 tahun. Putrinya, Riley Keough, adalah seorang aktris. Putrinya yang lain adalah anak kembar bernama Harper dan Finley Lockwood yang berusia 14 tahun.

Baca: Gaya Penggemar Elvis Presley saat Mengenang King of Rock and Roll