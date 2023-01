8 Drama Korea JTBC Paling Ditunggu Tahun 2023, Banyak Bertabur Idol K-Pop!

TEMPO.CO, Jakarta - Tiap tahunnya, Stasiun TV JTBC Korea merilis banyak drama Korea berkualitas. Tak terkecuali di tahun 2023 ini, sejumlah drama Korea terbaru JTBC siap meramaikan layar kaca. Apa saja? Simak rekomendasi selengkapnya di bawah ini biar tidak ketinggalan.

Daftar Drama Korea Terbaru JTBC 2023

Drama Korea JTBC wajib kalian tonton sebagai alternatif hiburan. Tak hanya memberikan cerita seru dan menegangkan saja, sederet artis dan idol K-Pop populer tampil comeback tahun ini. Berikut daftar drama Korea terbaru JTBC 2023 lengkap semua genre.

Agency

Agency merupakan drakor terbaru JTBC tentang kehidupan perkantoran yang wajib ditonton. Go Ah In (Lee Bo Young) mengawali perjalanan karirnya sebagai copywriter. Berkat dedikasi dan keinginan kuat untuk sukses, ia berhasil menjadi eksekutif wanita pertama di agensi periklanan terbesar Korea. Agency mulai tayang ongoing sejak 7 Januari 2023.

King The Land

Sukses tampil gemilang di drakor Big Mouth, Yoona tampaknya akan mendalami dunia akting kembali tahun 2023. Member girlband SNSD ini dipasangkan dengan aktor tersohor Lee Joon Ho. Sinopsis King The Land mengikuti kisah Cheon Sa Rang (Lim Yoon A), wanita berkepribadian ceria yang bekerja di Hotel King. Kehidupan asmara bermula saat dirinya bertemu dengan putra pemilik hotel tempatnya bekerja, Gu Won (Lee Joon Ho).

Sacred Divorce

Sacred Divorce menjadi salah satu K-Drama yang layak masuk watchlist. Serial drama ini sangat cocok bagi para pecinta tontonan bertema hukum. Shin Sung Han (Cho Seung Woo), profesor di universitas musik kenamaan Jerman. Sebuah tragedi menuntutnya harus kembali ke Korea. Di negara asalnya, dia bekerja sebagai pengacara yang mengambil spesialisasi kasus perceraian.

Hip

Para EXO-L pasti sudah tidak sabar menanti penayangan drakor bertajuk Hip. Selain berbakat sebagai idol, Suho EXO juga aktif membintangi sejumlah film dan drama Korea hits meliputi Rich Man, The Universe's Star, dan How Are You Bread. Sutradara Kim Seok Yoon dirumorkan akan menggandeng bintang papan atas Han Ji Min dan Lee Min Ki.

Bad Mom

Bad Mom, drama Korea slice of life bertema komedi yang paling diantisipasi kehadirannya tahun ini. Sebuah kisah tentang Young Soon (Ra Mi Ran), ibu yang sepanjang hayatnya berjuang menghidupi anak tercinta Kang Ho (Lee Do Hyun). Putranya tumbuh dewasa menjadi seorang jaksa. Suatu hari Kang Ho menderita amnesia akibat kecelakaan tak terduga.

Strong Woman Kang Nam Soon

Strong Woman Kang Nam Soon, drama Korea JTBC terbaru yang mengusung genre action, comedy, romance, dan supernatural. Tampilkan aksi comeback Ong Seong Woo Wanna One sebagai karakter utama pria. Sementara Kang Nam Soon, wanita berkekuatan super yang berlabuh ke Gangnam, Seoul, Korea Selatan untuk mencari orang tua kandungnya.

The Miracle Brothers

The Miracle Brothers adalah sebuah drama misteri tentang persahabatan dan kemanusiaan. Dong Joo, seorang pemuda yang hanya hobi berhutang dan Kang San, laki-laki misterius yang datang dari antah berantah dengan kemampuan mistis.

Dr. Cha Jeong Suk

Disutradarai Kim Dae Jin, Dr. Cha Jeong masuk daftar upcoming drama paling ditunggu tahun ini. Sinopsisnya berfokus menyoroti dunia medis lewat lensa budaya Korea Selatan. Dibintangi artis senior papan atas Uhm Jung Hwa dan Kim Byung Chul.

LALA DITA PANGESTU

