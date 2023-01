Virgo and The Sparklings, Film Superhero Remaja Terbaru dari Jagat Sinema Bumilangit

TEMPO.CO, Jakarta - Screenplay Bumilangit melanjutkan jagat sinematik Jagat Sinema Bumilangit melalui Virgo and The Sparklings. Setelah kemunculan Gundala dan Sri Asih, film Virgo and The Sparklings akan mengangkat tema yang segar dalam sejarah film superhero Indonesia.

Bercerita tentang persahabatan remaja dengan dinamikanya dipadukan dengan sajian penuh aksi khas film superhero. Film Virgo and The Sparklings diadaptasi dari webtoon Virgo and The Sparklings karya komikus Annisa Nisfihani dan Ellie Goh.

Sinopsis Virgo and The Sparklings

Film Virgo and The Sparklings mengangkat kisah petualangan superhero remaja bernama Riani yang diperankan oleh Adhisty Zara. Riani/Virgo yang memiliki kemampuan Sinestesia, yaitu kemampuan untuk melihat warna yang berasal dari suara seperti musik atau hujan. Selain itu, sebagai Virgo, Riani memiliki kemampuan super dapat menciptakan kobaran api. Kobaran api yang diciptakan Virgo dapat berubah warna dan kekuatannya berdasar emosi. Dalam film Virgo and The Sparklings, Riani harus berjuang mengendalikan kekuatannya dan bertransformasi menjadi sosok Virgo untuk bisa menghadapi kekuatan jahat yang mengancam umat manusia.

Asal Usul Karakter Virgo

Tokoh Virgo diciptakan oleh Jan Mintaraga dan diperkenalkan pertama kali diperkenalkan dalam komik serial Kapten Halilintar: Ghorghon pada 1973 terbitan Sastra Kumala. 44 tahun berselang setelah diperkenalkan oleh Jan Mintaraga, pada 2017, Bumilangit selaku pemegang hak atas tokoh Virgo menunjuk Annisa Nisfihani dan Ellie Goh untuk menjadi komikus Virgo and the Sparklings.

Komik bergenre fantasi ini dipublikasikan dalam bentuk cetak dan digital yang dapat dibaca melalui layanan Line Webtoon. Webtoon Virgo and the Sparklings sendiri telah dialih bahasakan ke-30 bahasa dan memiliki lebih dari 195 juta pembaca.

Film Virgo and the Sparklings dibintangi oleh Adhisty Zara, Bryan Domani, Mawar de Jongh, Rebecca Klopper, Ashira Zamita dan Satine Zaneta ini disutradarai oleh Ody Harahap. Film yang disutradarai oleh Ody Harahap ini akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada Kamis, 2 Maret 2023.

