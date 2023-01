Mengenal Selena Gomez, Selebritas yang Datang Bersama Adiknya di Ajang Golden Globe

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez menghadiri penghargaan Golden Globe 2023. Ia ditemani adiknya Gracie Elliott Teefey yang berusia 9 tahun saat berjalan di karpet merah Golden Globe, Selasa 10 Januari 2022. Keduanya memikat pandangan karena penampilannya yang glamor. Golden Globe diselenggarakan di Hotel Beverly Hilton, Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Selena Gomez memakai gaun lurus panjang dari koleksi Valentino Haute Couture. Gaun beludru hitam itu dihiasi dengan lengan puff berwarna ungu dan train yang panjang. Sedangkan adiknya memakai gaun berkilauan di ajang penghargaan Golden Globe.

Profil Selena Gomez

Nama lengkapnya Selena Marie Gomez lahir di Grand Prairie, Texas, Amerika Serikat, pada 22 Juli 1992. Ia dikenal sebagai aktris dan penyanyi Amerika yang memiliki banyak penggemar setelah membintangi serial televisi Disney Wizards of Waverly Place (2007–2012) dan sebagai vokalis pop.

Mengutip Britannica, Gomez makin terkenal setelah mengikuti Tejano singer dan mendapat penghargaan Selena Quintanilla-Perez. Terinspirasi ibunya, seorang aktris amatir, Selena Gomez mencoba peran di serial televisi anak-anak PBS Barney & Friends, ia muncul secara teratur di program tersebut pada 2002 hingga 2004.

Setelah debutnya di layar lebar dalam film keluarga Spy Kids 3-D: Game Over (2003), dia mengikuti audisi untuk Disney Channel. Ia akhirnya menjadi bintang tamu di serial televisi The Suite Life of Zack and Cody. Pada 2007, Gomez mendapat peran sebagai Alex Russo di teater Disney, Wizards of Waverly Place. Ia menyanyikan lagu utama dan menjadi hit.

Bersamaan dengan aktingnya, Selena juga berfokus karier musiknya. Ia banyak mengisi lagu untuk film seperti Cruella de Vil untuk Disney Mania 6 pada 2008. Ia juga merekam tiga lagu untuk soundtrack film, Another Cinderella Story. Sebuah lagu untuk film animasi Tinker Bell . Kontribusi film fitur lainnya termasuk single One and the Same untuk Wizards of Waverly Place: The Movie duet dengan Lovato, dan empat lagu untuk soundtrack Wizards of Waverly Place: The Movie.

Pada 30 November 2017, Gomez dinobatkan dalam acara Billboard Women in Music. Pada Oktober 2019, dua hari berturut-turut Gomez merilis Lose You to Love Me dan Look at Her Now, kesuksesan yang memuncaki tangga lagu membuka jalan bagi album Rare untuk debut di posisi nomor satu pada Januari 2020. Sekitar waktu itu juga ia mengisi suara untuk karakter Betsy si jerapah dalam film Dolittle.

