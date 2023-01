Deretan Pemenang Golden Globe 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Golden Globe diselenggarakan pada 10 Januari 2023 di Hotel Beverly Hilton, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Acara ini pun menandai kembalinya penghargaan untuk televisi setelah acara tersebut tidak ditayangkan tahun lalu.

Mengutip Britannica, Golden Globe dikenal sebagai salah satu penghargaan film yang paling dikagumi di dunia. Sering diumpamakan sebagai peraga untuk Academy Awards (Oscar). Sejak tahun 1944, Hollywood Foreign Press Association atau HFPA telah memberikan penghargaan Golden Globe setiap tahun untuk menghormati kontribusi terbaik dalam dunia film dan televisi. Penghargaan ini diadakan setiap tahun pada Januari di Beverly Hills, California, Amerika Serikat.

Daftar pemenang Golden Globe 2023

Mengutip Billboard, berikut daftar pemenang Golden Globe 2023.

Best Motion Picture, Drama (Film)

The Fabelmans hasil garapan Universal Pictures.

Best Picture, Musikal atau Komedi (Film)

The Banshees of Inisherin dari Searchlight Pictures.

Best Director, Motion Picture (Film)

Steven Spielberg melalui film The Fabelmans.

Best Screenplay, Motion Picture (Film)

Martin McDonagh dalam film The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures).

Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Drama (Film)

Austin Butler yang membintangi Elvis.

Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Drama (Film)

Cate Blanchett yang membintangi film Tár.

Best Performance b y an Actress in a Motion Picture, Musikal atau Komedi (Film)

Michelle Yeoh dalam perannya di film Everything Everywhere All at Once.

Best Performance by an Actor in a Motion Picture, Musikal atau Komedi (Film)

Colin Farrell melalui perannya dalam film The Banshees of Inisherin.

Best Supporting Actor, Motion Picture (Film)

Ke Huy Quan yang membintangi film Everything Everywhere All at Once.

Best Supporting Actress, Motion Picture (Film)

Angela Bassett dalam film Black Panther: Wakanda Forever.

Best Original Song, Motion Picture (Film)

Naatu Naatu milik M.M. Keeravaani dan Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava sebagai penyanyi dalam film RRR (Variance Films).

Best Original Score, Motion Picture (Film)

Justin Hurwitz dalam film Babylon (Paramount Pictures).

Best Picture Bukan Berbahasa Inggris (Film)

Argentina, 1985 asal Argentina.

Best Motion Picture Animasi (Film)

Guillermo del Toro’s Pinocchio dari Netflix.

Best Television Series, Drama (Serial Televisi)

House of the Dragon (HBO).

Best Television Series, Musikal atau Komedi (Serial Televisi)

Abbott Elementary (ABC).

Best Performance by an Actor in a Television Series, Drama (Serial Televisi)

Kevin Costner melalui aksinya dalam Yellowstone.

Best Performance by an Actress in a Television Series, Drama (Serial Televisi)

Zendaya yang membintangi Euphoria.

Best Actress in a TV Series, Musikal atau Komedi (Serial Televisi)

Quinta Brunson melalui Abbott Elementary.

Best Actor in a TV Series, Musikal atau Komedi (Serial Televisi)

Jeremy Allen White melalui aksinya dalam The Bear.

Best Supporting Actor (Serial Televisi)

Tyler James Williams dalam Abbott Elementary.

Best Supporting Actress (Serial Televisi)

Julia Garner melalui Ozark.

Best Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture (Serial Televisi)

The White Lotus dari HBO.

Best Performance by an Actor, Limited Series, Anthology Series or Motion Picture (Serial Televisi)

Evan Peters yang berperan dalam Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Best Performance by an Actress, Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture (Serial Televisi)

Amanda Seyfried dalam The Dropout.

Best Performance by an Actress in Supporting Role, Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture (Serial Televisi)

Jennifer Coolidge yang membintangi The White Lotus.

Best Performance by an Actor in Supporting Role, Limited Series, Anthology Series or a Motion Picture (Serial Televisi)

Pemenang dalam nominasi terakhir Golden Globe 2023 adalah Paul Walter Hauser melalui Black Bird.

