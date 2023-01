Agnez Mo Beri Jawaban Menohok ke Netizen yang Nyinyir Soal Pakaiannya

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Agnes Monica atau Agnez Mo mendapat komentar pedas dari netizen soal pakaian yang dikenakannya saat tampil di acara ulang tahun Indosiar, Rabu, 11 Januari 2023. Netizen menilai busana yang dikenakan Agnez Mo tidak cocok dengan konsep acara.

Berawal dari Agnez Mo mengunggah video untuk menunjukkan Outfit Of The Day atau OOTD. Ia memakai atasan turtle neck berwarna abu-abu yang dikombinasikan dengan luaran jaket kebesaran atau oversize tanpa lengan berwarna merah dan celana training hitam. Busana itu digunakannya saat penyanyi yang berkarier di Amerika Serikat itu tampil bersama puluhan penari tradisional dan modern.

Dalam keterangan video, Agnez menyebutkan baju, topi, hingga perhiasan emas yang dipakainya itu merupakan produk dari merek-merek ternama, seperti Balenciaga, Adidas, dan Versace. "My fave outfit of the day (pakaian favorit saya hari ini)," tulisnya.

Sementara banyak akun terverifikasi yang menyukai gaya busana Agnes Mo itu, seorang netizen justru berpendapat sebaliknya. "Ribet banget bajunya itu, coba dong kondisikan, hellooo 2023 lhoo masih aja gombrong, ah elaah," tulis @abiel*** di kolom komentar.

Agnez Mo Pilih Memblokir Akun Netizen

Agnez membalas dengan mengikuti gaya penulisan komentar nyinyir tersebut. Ia dengan tegas menyampaikan kalau semua yang dilakukannya hingga saat ini bukan hanya untuk memuaskan satu netizen itu saja dari total jutaan penggemarnya. Penyanyi 36 tahun yang sudah berkarier sejak kecil itu bahkan tidak segan memblokir akun netizen tersebut.

"Ya elah, kondisikan kebiasaan nyinyirin orang hanya karena kamu ga ngerti. Terima kasih Tuhan aku tidak melakukan untuk memuaskan selera kamu. Itu sebabnya aku masih di sini sampai 30 tahun kemudian. Hellooo 2023 loh masih aja ngurusin orang. Ah elaaah. Block aja deh.. byyyeeeee," tulis Agnez.

Netizen Protes Agnez Mo Pakai Balenciaga

Di sisi lain, kolom komentar unggahan Agnez Mo itu juga dibanjiri dengan protes netizen. Mereka menyayangkan Agnez Mo menggunakan produk Balenciaga hingga berniat untuk berhenti menjadi penggemarnya.

Balenciaga pernah tersandung iklan kontroversial yang membuat banyak selebritas dunia memilih untuk tidak menggunakan baju merk tersebut. Pada musim liburan lalu, Balenciaga memasang gambar anak-anak yang membawa boneka beruang BDSM (bondage, dominance, sadism, and masochism) yang dinilai ridak pantas. Banyak selebritas dunia menilai, Balenciaga telah melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak itu.

"Saya dulu mendukung Anda, tetapi Anda mendukung Balenciaga yang mempromosikan pedofilia dan chiled po*n. Anak-anak dilarang dari segala bentuk pelecehan. Sepertinya sekarang saatnya bagi kita untuk berpisah," tulis @intand***. "Gw rasa si nyai kita @agnezmo gak tau kasusnya Balenciaga kali yah," tulis @mcgred***.

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.