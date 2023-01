Bahas The Glory Part 2, Song Hye Kyo: Ada Banyak Hal yang akan Terungkap

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Song Hye Kyo mengungkapkan kepuasan yang luar biasa setelah syuting drama The Glory. Song Hye Kyo sukses berperan sebagai Moon Dong Eun dan langsung menerima banyak cinta dari para penonton secara global.

Moon Dong Eun merupakan seorang mantan korban kekerasan sekolah yang bersumpah akan membalas dendam setelah menjadi wali kelas sekolah dasar dari anak pengganggunya. Song Hye Kyo melalui berbagai adegan sulit yang kini membuatnya sangat lega akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil yang memuaskan.

“Ada banyak adegan dinamis di mana Dong Eun mengekspresikan emosinya. Saya bersemangat untuk mengekspresikan emosi yang belum pernah saya (gambarkan melalui akting) sebelumnya. Saya merasa sangat senang berbaring di kamar saya setelah saya selesai syuting adegan yang sulit," kata Song Hye Kyo kepada ELLE Korea, dikutip pada Selasa, 10 Januari 2023.

Song Hye Kyo Bikin Makin Tak Sabar Menanti The Glory Part 2

The Glory terbagi menjadi dua bagian. The Glory Part 1 telah tayang pada Jumat, 30 Desember 2022 di Netflix dengan 8 episode. Sementara, The Glory Part 2 dijadwalkan akan tayang pada Maret 2023. Sudah banyak penonton yang tidak sabar ingin segera menyaksikan kelanjutan aksi balas dendam Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo dalam drama Korea The Glory. Dok. Netflix

Dalam kesempatan yang sama, Song Hye Kyo memberikan sedikit bocoran yang membuat penonton semakin tidak sabar menanti The Glory Part 2. "The Glory Part 2 memiliki lebih banyak hal untuk diungkap. Ini akan lebih menghibur," katanya.

Song Hye Kyo Puas dengan Karakternya

Song Hye Kyo menyebutkan bahwa dia tidak banyak memantau adegannya saat syuting karena takut berakting dalam cetakan. “Saya puas dengan Moon Dong Eun," katanya.

Aktris 41 tahun ini mengatakan ingin membuat karakter Moon Dong Eun terlihat lelah dan lemah untuk mengecoh lawan. "Seseorang yang bertekad untuk membalas dendam mungkin bertambah berat badannya, tetapi saya pikir akan lebih menyenangkan ketika pelakunya dipukuli oleh orang yang lemah dan kecil yang penampilannya membuat mereka berpikir, ‘Apa yang begitu menakutkan tentang orang itu?’," katanya.

"Awalnya, aku berencana untuk tidak terlalu sering berganti pakaian, tetapi karena pekerjaan karakter tersebut adalah seorang guru yang berdiri di depan anak-anak, aku harus terlihat lebih rapi dan bersih," katanya.

