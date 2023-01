The Fabelmans Menang Film Terbaik di Golden Globe 2023, Kalahkan Avatar: The Way of Water

TEMPO.CO, Jakarta - The Fabelmans karya sutradara Steven Spielberg memenangkan hadiah utama Film Terbaik di Golden Globe Awards 2023. The Fabelmans mengalahkan Avatar: The Way of Water, Elvis, Tár, dan Top Gun: Maverick yang juga masuk menjadi nominasi kategori tersebut.

Dalam acara penghargaan Golden Globe 2023 yang digelar di Beverly Hilton Hotel, California, Amerika Serikat pada Selasa malam, 10 Januari 2023 waktu setempat, Quentin Tarantino mempersembahkan penghargaan tersebut kepada Steven Spielberg dan tim produksinya. Steven Spielberg meluangkan waktu sejenak untuk menghargai kerja keras para asisten produksi.

“Satu hal (Tarantino) katakan kepada saya ketika dia memberi saya penghargaan ini, dia mengatakan bahwa John Cassavetes akan sangat bangga,” kata Spielberg. “Dia mengatakan itu karena saya adalah PA John Cassavetes di salah satu filmnya. Aku memberinya kopi. Saya mendapatkan apa pun yang mereka inginkan. Saya berlari mengelilingi set itu, yang seperti kamera 16 milimeter dan banyak kebisingan dan apa pun yang mereka inginkan, saya lari ke deli dan mengambil barang-barang mereka. Dan itulah mengapa saya memperlakukan PA saya dengan sangat baik karena saya tahu bagaimana rasanya.”

Steven Spielberg Menang Sutradara Terbaik Lewat The Fabelmans

Itu bukan satu-satunya Piala Golden Globe yang dibawa pulang oleh Steven Spielberg malam itu. Steven Spielberg juga diumumkan sebagai Sutradara Terbaik lewat film drama otobiografinya, The Fabelmans.

Ia mengakui bahwa sempat ragu untuk membagikan kisahnya yang paling pribadi di layar lebar. Steven Spielberg mengatakan butuh sedikit keberanian untuk akhirnya membuat film tersebut. “Saya menaruh banyak hal dalam cerita ini. Saya menceritakan kisah ini sebagian dan sebagian sepanjang karier saya," katanya. “Dan istri saya Kate (Capshaw) selalu berkata, 'Kamu harus menceritakan ini.' Selama Covid, saya tidak tahu apakah ada di antara kami yang akan memiliki kesempatan untuk menceritakan kisah kami lagi.”

Steven Spielberg memang sudah sering menjadi nominasi dan pemenang Golden Globe. Tahun ini menandai kemenangannya yang kedelapan dan kesembilan. Dia juga tidak asing dengan meraih Sutradara Terbaik dan Film Terbaik pada upacara tersebut. Dia sebelumnya melakukannya dengan Schindler's List dan Saving Private Ryan pada 1994 dan 1999.

Sinopsis The Fabelmans

The Fabelmans sendiri merupakan drama semi-otobiografi yang didasarkan pada masa kecil Steven Spielberg, remaja hingga menjadi sineas terkenal. The Fabelmans menampilkan sosok lelaki muda dengan cita-cita tinggi bernama Sammy Fabelmans, yakni karakter asli Spielberg muda. Film ini juga mengangkat sejumlah hal meliputi pernikahan orang tuanya yang bermasalah, intimidasi anti-Semit, dan usaha awalnya mengarahkan film-film dengan minim budget bersama teman-teman remajanya.

Film ini dibintangi oleh Gabriel LaBell sebagai Sammy Fabelman. Lalu versi Sammy saat masih anak-anak diperankan oleh aktor cilik Mateo Zoryna Francis-Deford. Sedangkan, kedua orang tua Sammy diperankan oleh Michelle Williams sebagai Mitzi dan Paul Dano sebagai Burt. Selain mereka, The Fabelmans turut dibintangi oleh Seth Rogen dan Judd Hirsch.

