Austin Butler Menang sebagai Aktor Film - Drama Terbaik di Golden Globe 2023

“Ya ampun, saya kehilangan kata-kata. Saya hanya sangat bersyukur sekarang. Saya di ruangan ini penuh dengan pahlawan saya," kata Austin Butler saat pidato kemenangan, sebelum mengungkapkan kekagumannya pada lawan mainnya di Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt dan sutradara Quentin Tarantino.

Dalam kategori tersebut, Austin Butler bersaing dengan Brendan Fraser (The Whale), Hugh Jackman (The Son), Bill Nighy (Living), dan Jeremy Pope (The Inspection). Aktor 31 tahun itu tidak menyangka namanya yang dipanggil ke atas panggung untuk menerima piala.

The Fabelmans Menang Film Terbaik di Golden Globe 2023, Kalahkan Avatar: The Way of Water

Michelle Yeoh Raih Aktris Terbaik di Golden Globe 2023 Lewat Film Everything Everywhere All at Once

Michelle Yeoh Raih Aktris Terbaik di Golden Globe 2023 Lewat Film Everything Everywhere All at Once

Michelle Yeoh meraih Piala Golden Globe pertama dalam usia 60 tahun berkat penampilannya di film Everything Everywhere All at Once.

Baca Selengkapnya