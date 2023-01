Reborn Rich Tempati Peringkat 1 Drama Korea dengan Ending Terburuk Pilihan Penonton

TEMPO.CO, Jakarta - Reborn Rich dipilih sebagai drama Korea dengan ending terburuk oleh penonton. Situs komunitas DC Inside mengadakan survei tentang 'Drama apa yang paling berkesan dengan akhir atau ending yang paling buruk?' dan hasilnya dirilis pada Senin, 9 Januari 2023.

Pengumpulan data diadakan secara online selama 7 hari mulai dari 2 hingga 8 Januari 2023. Menurut hasilnya, Reborn Rich menempati posisi pertama. Sementara, Extraordinary Attorney Woo berada di posisi kedua diikuti oleh Twenty-Five Twenty-One di posisi ketiga.

Lebih dari 6 Ribu Orang Memilih Reborn Rich

Dari total 20.497 suara, Reborn Rich meraih 6.857 suara (34 persen). Drama yang dibintangi Song Joong Ki ini berdasarkan novel web populer dengan judul yang sama. Drama ini memperoleh rating penonton yang tinggi dengan alur cerita yang solid dan kemampuan akting yang luar biasa dari para pemerannya. Namun, penonton sangat kecewa dan mengkritik akhir dari drama tersebut, yang berbeda dari novel web aslinya.

Reborn Rich memiliki total 16 episode. Pada episode terakhirnya yang tayang 25 Desember 2022, Reborn Rich mencapai rating nasional rata-rata 26,9 persen, menurut Nielsen Korea. Rating tersebut menjadi yang tertinggi selama Reborn Rich tayang dan menandai rekor baru untuk rating tertinggi kedua dari semua drama kabel dalam sejarah Korea setelah The World of the Married yang mencapai 28,4 persen.

Extraordinary Attorney Woo di Peringkat Kedua

Extraordinary Attorney Woo menempati posisi kedua dengan 2.712 suara (14 persen). Drama ini mendapatkan popularitas dengan membawa cerita yang mengharukan dan kegembiraan kepada penonton dengan menunjukkan pertumbuhan seorang pengacara pada spektrum autisme. Namun, drama tersebut dikritik ketika kisah cinta mendadak dimasukkan ke dalam drama antara pengacara Woo Young Woo dan Lee Jun Ho.

Twenty-Five, Twenty-One di Peringkat Ketiga

Di posisi ketiga adalah Twenty-Five, Twenty-One, yang dipuji karena menangkap getaran retro masa lalu dan romantisme masa muda. Namun, banyak penonton yang kecewa ketika karakter utama memilih untuk berpisah pada akhirnya dan mengkritik keseluruhan drama yang sepertinya tidak ada gunanya dengan karakter utama yang putus pada akhirnya.

Selain tiga drama di atas ada pula yang masuk dalam daftar drama yang memiliki ending terburuk adalah High Kick Through The Roof, SKY Castle, Lovers in Paris, Memories of the Alhambra, Mount Jiri, Boys Over Flower, dan Something Happened in Bali.

