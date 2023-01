Youn Yuh Jung Gabung Agensi Hollywood Usai Keluar dari Hook Entertainment

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris senior Korea Selatan, Youn Yuh Jung telah menandatangani kontrak dengan Creative Artists Agency (CAA), menurut laporan Deadline pada Senin, 9 Januari 2023. Dengan demikian, Youn Yun Jung bersiap berkarier di Hollywood setelah hengkang dari Hook Entertainment.

Creative Artists Agency (CAA) adalah salah satu dari tiga agensi artis terbesar di Amerika Serikat. CAA menaungi sutradara Steven Spielberg, Brad Pitt, Meryl Streep, Will Smith, Ryan Gosling, Tom Hanks dan George Clooney. Sejumlah artis Korea yang sudah lebih dulu bergabung dengan CAA adalah bintang Squid Game Lee Jung Jae dan Jeong Ho Yeon, serta Kang Dong Won yang bermain di film Broker.

Youn Yuh Jung Keluar dari Hook Entertainment Setelah 5 Tahun

Youn Yuh Jung telah bergabung dengan Hook Entertainment selama 5 tahun sejak 2017. Pengumuman Youn Yuh Jung tidak memperpanjang kontraknya bersamaan dengan situasi memanas antara CEO Hook Entertainment dengan Lee Seung Gi, awal Desember 2022.

Hook Entertainment tidak memberikan banyak pernyataan, namun mereka memastikan akan terus mendukung karier aktris 75 tahun itu. "Kami akan mendukungnya agar kami selalu dapat terus bertemu dengannya melalui proyek-proyek hebat dengan kesehatan yang baik ke depannya. Terima kasih," tulisnya.

Youn Yuh Jung Aktris Korea Pertama Peraih Oscar

Youn Yuh Jung menjadi aktris Korea Selatan pertama yang memenangkan Academy Award atau Piala Oscar, serta SAG Award, Independent Spirit Award, dan BAFTA. Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas peran pendukung Youn Yuh Jung di film Minari (2021).

Nama Youn Yuh Jung semakin dikenal luas setelah beradu akting dengan Lee Min Ho dalam serial drama terkenal Apple TV+ Pachinko (2022). Serial ini, berdasarkan buku terlaris New York Times oleh Min Jin Lee, mengisahkan harapan dan impian keluarga imigran Korea selama empat generasi.

Youn Yuh Jung berperan sebagai Kim Sunja, yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik di tengah pemerintahan Jepang di Korea pada awal tahun 1900-an. Drama tersebut memenangkan Independent Spirit Award untuk Best Ensemble Cast in a New Scripted Series, serta Gotham Award untuk Breakthrough Series – Longform selama musim pertamanya, dan telah diperbarui untuk yang kedua.

