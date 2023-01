10 Lagu Populer Rod Stewart Versi Majalah Rolling Stones, Ingat Lagu Sailing?

TEMPO.CO, Jakarta - Roderick David Stewart atau Rod Stewart memulai karier bermusiknya sejak 1960-an. Mulanya dia bergabung dengan beberapa band berbeda sebelum akhirnya pada tahun 1969 memilih bersolo karier.

Sepanjang karier solonya Rod terhitung memiliki hit single 62 lagu, 24 lagu di antaranya masuk dalam tangga lagu Top 10, dan tercatat singlenya terjual 250 juta copy.

Berikut 10 lagu terpopuler Rod Stewart versi laman majalah The Rolling Stones, yakni rollingstones.com.

1. Maggie May

Lagu Maggie May tercipta ketika Stewart mengenang peristiwa di tahun 1961. Saat itu, di sebuah Festival Jazz Beaulie, ia bertemu dengan sosok perempuan. Sepuluh tahun kemudian, Stewart menulis lagu Maggie May.

2. Mandolin Wind

Lagu dari album Every Picture Tells a Story ini menjadi lagu hits Stewart berikutnya. Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang kehilangan cintanya setelah mereka melalui musim dingin bersama-sama.

3. Reason to Believe

Lagu ini merupakan cover Stewart terhadap lagu dengan judul yang sama milik Tim Hardin pada tahun 1971. Pada awalnya, lagu ini tidak begitu populer. Tetapi, setelah Stewart merekam MTV spesial dan membawakannya kembali, lagu ini langsung meledak di pasaran.

4. The Killing of Georgie

Lagu ini dirilis oleh Stewart pada tahun 1976 ketika gerakan hak-hak gay sedang tumbuh. Saat itu, masih sedikit musisi yang berani mengangkat isu-isu sensitif seperti ini. Tetapi, bagi Stewart yang memiliki manajer dan humas gay, lagu ini tercipta untuk menyerukan perjuangan mereka.

Lagu The Killing of Georgie bercerita tentang seorang pria gay yang diusir dari rumahnya oleh orang tuanya sendiri. Ia kemudian menemukan sebuah komunitas di New York, tetapi akhirnya dibunuh oleh geng jalanan pada suatu malam.

5. Hot Legs

Lagu ini bercerita tentang seorang wanita dengan kaki besar yang muncul secara acak pada pukul 03:45 pagi untuk mengejutkan Stewart kepada kehidupan seksual.

6. Sailing

Lagu tahun 1975, yang ditulis oleh Gavin Sutherland, menjadi hit besar di Eropa, terjual lebih dari satu juta kopi di Inggris.

7. You Are In My Heart

Dia bernyanyi tentang pacarnya Brett Ekland, menyatakan bahwa cintanya padanya "tak terukur" meskipun "daya tariknya adalah murni fisik."

8. I Was Only Joking

Ditembang ini, Rod Stewart bercerita soal curahan hatinya dan menunjukkan sisi rapuhnya terhadap istrinya.

9. The First Cut Is the Deepest

Lagu yang ditulis oleh Cat Stevens pada tahun 1965 dinyanyikan ulang oleh Rod Stewart versinya sendiri. Lagu patah hati ini menduduki tangga lagu di seluruh dunia.

10. Young Turks

Pada awal abad ke-20, kaum Turki muda memberontak melawan monarki Turki dan memulai Era Konstitusional kedua, momen penting dalam sejarah Turki. Tidak ada dalam lagu Rod Stewart tahun 1981 "Young Turks" yang dia nyanyikan kata-kata "Young Turks" dan tidak ada satupun di sana yang merujuk Turki. Sebaliknya, dia menyanyikan "Young Hearts."

NOVITA ANDRIAN

