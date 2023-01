Cara Aktivasi dan Menyambungkan Akun Disney Plus Hotstar ke TV

TEMPO.CO, Jakarta -- Disney+Hotstar atau Disney Plus Hotstar adalah layanan menonton film dan serial drama secara online yang dapat diakses melalui ponsel, tablet, komputer, hingga Smart TV. Aplikasi Disney Plus Hotstar ini menawarkan biaya langganan yang terjangkau dengan pilihan film terbaik dan fitur yang menarik.

Melalui aplikasi ini, kita bisa menonton film dan serial drama favorit dengan kualitas streaming yang tinggi dan bebas iklan. Tak hanya itu, Anda juga dapat menonton film dengan berbagai pilihan bahasa untuk audio dan subtitle-nya.

Layanan streaming film online ini menyediakan berbagai jenis film dan serial yang cocok untuk ditonton bersama keluarga. Mulai dari film dari Disney Picture, seperti Turning Red dan Eternals, hingga berbagai film dari Marvel, Pixar, 20th Century Fox, Lucas Films, dan National Geographic.

Selain itu, Disney Plus Hotstar juga memberikan harga yang terjangkau untuk berlangganan, mulai dari Rp39.000 per bulan hingga 199.000 per tahun. Dengan harga tersebut, Disney Plus Hotstar dapat diakses melalui berbagai perangkat dari ponsel hingga TV. Lantas, bagaimana cara aktivasi akun Disney Plus Hotstar di TV untuk berlangganan? Simak informasinya berikut ini.

Cara Aktivasi Akun Disney Hotstar di TV

Dengan beragamnya pilihan film yang tersedia, mulai dari film lokal hingga luar negeri, Disney Hotstar dapat dijadikan sebagai sarana hiburan yang menyenangkan. Bahkan, kini tayangan Disney Hotstar dapat dinikmati dalam berbagai perangkat, seperti ponsel, tablet, komputer, hingga TV yang berjenis Android TV atau Smart TV. Adapun, cara aktivasi akun Disney Plus Hotstar di TV adalah sebagai berikut:

1. Pertama, unduh aplikasi Disney+Hotstar terlebih dahulu di TV Anda.

2. Jika sudah, buka aplikasi tersebut.

3. Pilih ‘Menu’ yang berada di sisi kiri atas TV dan pergi ke ‘Akun Saya’.

4. TV akan menampilkan instruksi aktivasi dan kode aktivasi.

5. Kunjungi situs hotstar.com/activate pada browser di ponsel Anda.

6. Masuk ke akun Disney Hotstar yang Anda miliki.

7. Setelah akun berhasil masuk, masukkan kode yang berada pada layar TV Anda ke dalam kolom yang tersedia.

8. Tunggu hingga TV dan ponsel Anda terhubung ke akun Disney Hotstar.

9. Aktivasi selesai dan Anda bisa menikmati tayangan Disney Hotstar di TV.

Cara Berlangganan Disney+Hotstar

Jika Anda ingin menikmati tayangan pada aplikasi Disney Plus Hotstar, maka Anda perlu lebih dahulu berlangganan aplikasi tersebut. Anda bisa membayar untuk satu bulan atau satu tahun pemakaian sesuai kebutuhan. Berlangganan Disney Hotstar ini dapat kamu lakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Melalui Situs Disney+Hotstar

2. Kunjungi situs Disney+Hotstar hotstar.com di ponsel Anda.

3. Masuk ke akun Disney+Hotstar Anda. Buat akun baru bila belum punya.

4. Pilih menu ‘Berlangganan/Subscribe’ pada kanan atas layar.

5. Pilih paket yang diinginkan dan lakukan pembayaran.

Aktivasi Disney+Hotstar Melalui Aplikasi Disney Hotstar

1. Buka aplikasi Disney+Hotstar di ponsel Anda.

2. Masuk ke akun Disney+Hotstar Anda. Buat akun baru bila belum punya.

3. Pilih menu yang terletak di sebelah kanan atas layar dan klik akun Anda.

4. Pilih ‘Berlangganan sekarang’ dan pilih paket yang Anda inginkan.

5. Lakukan pembayaran dan nikmati tayangan Disney+Hotstar.

Aktivasi Disney+Hotstar Melalui Aplikasi My Telkomsel

1. Buka aplikasi MyTelkomsel di ponsel Anda.

2. Pilih menu ‘Buy Package’ dan pilih ‘Entertainment’.

3. Klik pada ‘Disney+ Hotstar’ dan pilih paket yang Anda ingin beli.

4. Klik ‘Buy’ dan selesaikan pembayaran melalui pulsa atau dompet digital.

RADEN PUTRI

