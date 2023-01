10 Rekomendasi Film Perselingkuhan Terbaik Sepanjang Masa, Nyesek Banget!

Kehidupan rumah tangga yang biasa-biasa sering dianggap membosankan. Bagi sebagian orang, selingkuh kerap dijadikan ajang mewujudkan fantasi. Dibungkus dalam sub plot tentang pelaku seks, Little Children tampilkan hiruk pikuk kehidupan kota.

Poster film Gone Girl. IMDB

Diadaptasi dari karya novel terlaris, Gone Girl mengikuti kisah balas dendam atas kasus perselingkuhan. Nick Dunne (Ben Affleck), diduga terlibat langsung dalam tragedi menghilangnya sang istri Amy (Rosamund Pike).

Berlatar di Shanghai, China, In The Mood of Love tampilkan kehidupan dua orang tetangga kesepian. Mereka memergoki pasangannya masing-masing tengah menjalin hubungan gelap. Keduanya lantas jatuh cinta, namun di satu sisi mereka tidak berani menjalin hubungan asmara.

Rekomendasi film tentang perselingkuhan terbaik sepanjang masa pertama berjudul The Shawshank Redemption. Andy Dufresne, seorang pegawai bank yang mempunyai pasangan gemar selingkuh. Suatu hari, ia difitnah atas kasus pembunuhan istri dan selingkuhannya. Alhasil Andy terpaksa harus mendekam selama hampir dua puluh tahun di penjara. Film yang dibintangi oleh Tim Robbins dan Morgan Freeman ini sukses mengantongi sejumlah penghargaan film bergengsi, termasuk di antaranya tujuh nominasi Academy Awards.

