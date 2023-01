3 Rekomendasi Film yang Dibintangi Laura Basuki Selain cek Toko Sebelah 2

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Laura Basuki dalam industri hiburan Indonesia terus berkibar. Sejumlah judul film dengan berbagai genre telah dibintangi perempuan kelahiran 9 Januari 1988 ini. Film terbarunya, Laura Basuki beradu akting bersama Ernest Prakarsa dalam film Cek Toko Sebelah 2 yang tayang sejak 22 Desember 2022 di bioskop.

Laura Basuki memulai kariernya sebagai seorang aktris sejak 2008 dengan membintangi film debutnya yang berjudul Gara-Gara Bola (2008). Tidak mudah puas, semenjak saat itu Laura Basuki mulai menerima sejumlah tawaran bermain film.

Berikut adalah tiga rekomendasi film yang dibintangi oleh Laura Basuki:

Before, Now & Then (2022)

Disutradarai oleh Kamila Andini, film ini mengangkat tema drama sejarah yang diadaptasi dari bab pertama novel Jais Darga Namaku karya Ahda Imran. Before, Now & Then (2022) menceritakan tentang kehidupan perempuan Sunda di era 1960-an setelah kehilangan seorang ayah dan anak karena perang di Jawa Barat. Dalam film ini, Laura Basuki berperan sebagai sosok Ino.

Susi Susanti: Love All (2019)

Dalam film ini, Laura Basuki dipercaya memerankan sosok Susi Susanti, pebulutangkis perempuan legendaris Indonesia. Susi Susanti: Love All (2019) adalah film biopic Indonesia yang menceritakan perjalanan hidup atrle bulu tangkis putri Indonesia, Susi Susanti, yang yang meraih medali emas di Olimpiade Musim Panas 1992 Barcelona. Film ini juga menampilkan Dion Wiyoko, Jenny Chang, Chew Kin Wah, dan Lukman Sardi.

The Returning (2018)

Film garapan Wiltra Aliga ini memberikan kesempatan Laura Basuki untuk akting dalam film bergenre horor. Laura Basuki dipercaya sebagai tokoh utama yang memerankan sosok Natalie dan beradu akting dengan Ario Bayu, sebagai Colin, yang merupakan pasangan suami-istri. Natalie harus kehilangan suaminya yang dinyatakan hilang saat pendakian tebing dan berakibat fatal. Namun, beberapa waktu kemudian Colin kembali secara misterius. Semenjak saat itu, kehidupan Natalie dipenuhi banyak kejanggalan yang mengancam keluarganya.

NAOMY A. NUGRAHENI

